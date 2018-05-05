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В зоопарке Ижевске можно увидеть двух лемуров из Нижнего Новгорода
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В зоопарке Ижевске можно увидеть двух лемуров из Нижнего Новгорода 

RT на русском 1 час назад
В зоопарке Ижевска можно увидеть двух кошачьих лемуров Джулиана и Глорию из Нижнего Новгорода, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Животных привезли ещё в декабре, но показали посетителям в конце апреля.
Для лемуров построили новый вольер в павильоне «Страна обезьян», куда они уже переехали.
В зоопарке отметили, что Джулиан и Глория — сформировавшаяся пара, которая может дать потомство.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии у передвижного зоопарка конфисковали краснокнижных животных.
RT на русском: последние новости
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