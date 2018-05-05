В зоопарке Ижевске можно увидеть двух лемуров из Нижнего Новгорода

В зоопарке Ижевска можно увидеть двух кошачьих лемуров Джулиана и Глорию из Нижнего Новгорода, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Животных привезли ещё в декабре, но показали посетителям в конце апреля.

Для лемуров построили новый вольер в павильоне «Страна обезьян», куда они уже переехали.

В зоопарке отметили, что Джулиан и Глория — сформировавшаяся пара, которая может дать потомство.