Пот, кровь и слезы: как сдают экзамен на краповый берет

Права носить краповый берет достойны лучшие. За все время участия «краповиков» в «горячих точках» ни один из них не попал в плен боевиков. Залог такой эффективности — отменная подготовка.

Берет появился в российской армии в 1936 году. Первыми его стали носить женщины, состоящие на командных должностях и слушательницы военных училищ, академий и школ. Тогда он был темно-синего цвета. В 1963 году берет стал частью формы морской пехоты. В 1967 году генерал Маргелов ввел малиновые береты как головной убор для десантников, участвующих в парадах, однако уже на следующий год, во время ввода войск в Чехословакию, на советских десантниках уже были привычные голубые береты.

Введение берета (как и введение тельняшки) в качестве элемента формы ВДВ было названо командующим ВМФ СССР Сергеем Горшковым страшным словом «анахронизм». Он переживал это не случайно. Фактически Василий Маргелов перенял береты без всякой легитимности — указ о новой форме ВДВ вышел только 26 июля 1969 года. Это «пиратство» генерала Маргелова объясняют его пристрастием к морской форме (в годы войны Василий Филиппович служил в морской пехоте) и негласным соревнованием между двумя родами войск. Таким образом, само право ношения берета в советской армии было предметом соревнования — эта тенденция и привела к тому, что береты определенного цвета — крапового — стало признаком особой доблести.

Когда появился краповый берет?

В 1980 году в СССР, как известно, была Олимпиада. Событие такого масштаба требовало особых мер предосторожности. За два года до главного мирового спортивного события в дивизии им. Ф. Дзержинского была сформирована учебная рота специального назначения, из которой впоследствии вышел легендарный отряд спецназа «Витязь». Спецназовцам требовался элемент формы, который отличал бы их от служащих других подразделений. Таким элементом и стал краповый берет. Цвет был выбран не случайно — краповый — цвет внутренних войск СССР, он символизирует кровь, пролитую советскими военнослужащими во время выполнения боевых задач.

Из-за дефицита с материалами первая партия беретов (50 штук) была наполовину краповой, наполовину зеленой. Вплоть до 1985 года береты надевались солдатами только на парады, но проблему дефицита материала так или иначе нужно было решать. Помощь пришла с неожиданной стороны. Помог отец служащего в спецназе сержанта Симаненко. Он был вторым секретарем Ставропольского крайкома КПСС , служебное положение позволило ему найти материал и пошить 113 беретов (численность УРСН) в подарок подразделению. Три года краповые береты носили все спецназовцы, вне зависимости от боевых заслуг и морально-волевых качеств. Все изменила литература, а именно — знаменитая книга Миклоша Сабо «Команда „Альфа“. Бывший командир „Витязя“ Сергей Лысюк вспоминал, что в очередной раз прочтя книгу, он вместе с другим офицером спецназа Игорем Путиловым разработал программу на право ношения крапового берета. В книге Сабо рассказывалось об амиканском отряде „Зеленые береты“. Одной из главных идей книги было то, что право ношения берета нужно заслужить, это своего рода награда, особый знак почтения.

Несколько лет экзамены на „краповые береты“ проводились негласно. Идея „избранности“ долго не находила поддержки в высших военных кругах. Спецназовцы своими успешными действиями в боевых операциях, преданностью своему делу в итоге сами заслужили право соревноваться за право стать „краповиками“.

Наконец, 31 мая 1993 года положение „О квалификационных испытаниях военнослужащих на право ношения крапового берета“ было утверждено тогдашним командующим внутренними войсками генералом Куликовым.

Пот, кровь и слезы

Сдача экзамена на право ношение крапового берета проходит в два этапа. На первом — спецназовцы сдают огневую, физическую и тактическую подготовку, а также те дисциплины, которые входят в курс обучения спецподразделений. По первым трем дисциплинам оценка должна быть не ниже, чем „отлично“. После прохождения первого этапа, который является тестовым, кандидатов ждет марш-бросок на 10 километров в полной выкладке с преодолением препятствий, штурм высотного здания (нужно выполнить боевую задачу), проверка акробатических навыков и навыков рукопашного боя. Испытания проводятся предельно жестко, но во время их прохождения, кроме индивидуальных качеств функциональной выносливости, также нужно проявлять умение работать в команде. Всегда нужно быть готовым подстраховать товарища. Индивидуализм в спецназе не просто не приветствуется, но считается недопустимым. Большинство кандидатов считает, что главной проверкой является рукопашный бой, но это не совсем верно. В условиях современных военных конфликтов до рукопашной дело доходит редко, если дошло — значит где-то была допущена ошибка.

Тем не менее, 12-минутный бой с четырьмя противниками (один из них — „краповый берет“) завершает многочасовой цикл, а потому к нему нужно подойти со всей ответственностью. Во время боя нужно не только устоять, но и проявлять активность, стараясь продемонстрировать все приобретенные навыки. За пассивную манеру ведения боя кандидата снимают с испытаний. Показательно, что за пассивность во время поединка крапового берета может лишиться и экзаменатор. Всего, по статистике, краповые береты получают не больше 30% кандидатов.

Вручение беретов проходит в торжественной обстановке. Спецназовец становится на одно колено, снимает с головы зеленый берет и целует краповый. Затем встает и произносит: „Служу Отечеству и Спецназу!“. После пережитого и осознания значительности момента у многих неофитов-краповиков в этот момент прошибает слеза.

Выколачивание

Стать „краповым беретом“ непросто, но важно также и быть достойным права его ношения. Тех, кто совершает какой либо проступок, ждет так называемое „выколачивание“ — ритуал лишения крапового берета.

Личный состав подразделения выстраивается на плацу. Нарушитель устава встает на правый фланг. Затем под барабанную дробь объявляется приказ о лишении права ношения крапового берета, к провинившемуся подходит командир и срывает с его головы берет. Бывший „краповик“ уходит в часть, каждый из военнослужащих в это время поворачивается к нему спиной.