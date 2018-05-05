МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово»

Сотрудники МЧС ведут замеры воздуха и радиоактивного фона на полигоне Ядрово и в районе города Волоколамска в круглосуточном режиме, начиная с 22 марта. Об этом телеканалу «360» сообщил заместитель начальника управления подготовки и применения пожарно‐спасательных сил МЧС по Московской области Сергей Голотин. Он отметил, что в минувшую пятницу, 4 мая, радиационный фон был ниже нормы.

«Сообщения о радиации на «Ядрово» — это провокация». Такое заявление сделал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков . Он напомнил, что на полигоне введен режим ЧС повышенной готовности и именно по этой причине здесь, начиная с конца марта на месте работает МЧС.

Удивлены сообщениями о возможной радиации оказались и голландские специалисты, которые заявили, что пока единственным препятствием для проведения работ являются неожиданно заходящие на полигон граждане.

У нас есть правило: надо быть в оранжевой одежде и шлемах. Здесь нарушаются эти правила. Это мешает работать

— Лукас Годулла, сотрудник компании Multriwel

Выяснилось, что посторонние люди приходят на полигон без всяких уведомлений и даже заходят под стичер, который совершает проколы в теле свалки. В частности, подобный инцидент произошел в минувшую пятницу, что остановило проведение работ почти на половину дня.

Руководство компании Multriwel обратилось к правительству Московской области с просьбой обратиться к жителям не совершать необдуманных поступков, а позволить специалистам провести дегазацию полигона.

Александр Чупраков рассказал, что на на сегодняшний день проколото уже восемь секторов полигона из 17. Через стичер в проколы заводят ленты, через которые газ будет поступать на факел. Все проколотые сектора закрыли специальной пленкой, которая полностью исключает выход газа.