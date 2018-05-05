Ещё
МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово» 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудники МЧС ведут замеры воздуха и радиоактивного фона на полигоне Ядрово и в районе города Волоколамска в круглосуточном режиме, начиная с 22 марта. Об этом телеканалу «360» сообщил заместитель начальника управления подготовки и применения пожарно‐спасательных сил МЧС по Московской области Сергей Голотин. Он отметил, что в минувшую пятницу, 4 мая, радиационный фон был ниже нормы.
«Сообщения о радиации на «Ядрово» — это провокация». Такое заявление сделал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. Он напомнил, что на полигоне введен режим ЧС повышенной готовности и именно по этой причине здесь, начиная с конца марта на месте работает МЧС.
Удивлены сообщениями о возможной радиации оказались и голландские специалисты, которые заявили, что пока единственным препятствием для проведения работ являются неожиданно заходящие на полигон граждане.
У нас есть правило: надо быть в оранжевой одежде и шлемах. Здесь нарушаются эти правила. Это мешает работать
— Лукас Годулла, сотрудник компании Multriwel
Выяснилось, что посторонние люди приходят на полигон без всяких уведомлений и даже заходят под стичер, который совершает проколы в теле свалки. В частности, подобный инцидент произошел в минувшую пятницу, что остановило проведение работ почти на половину дня.
Руководство компании Multriwel обратилось к правительству Московской области с просьбой обратиться к жителям не совершать необдуманных поступков, а позволить специалистам провести дегазацию полигона.
Александр Чупраков рассказал, что на на сегодняшний день проколото уже восемь секторов полигона из 17. Через стичер в проколы заводят ленты, через которые газ будет поступать на факел. Все проколотые сектора закрыли специальной пленкой, которая полностью исключает выход газа.
360tv.ru: последние новости
Замглавы Новокузнецка лишилась должности из‐за отсутствия необходимого образования «Алиса» подскажет дорогу в автомобильном навигаторе «Яндекса» Далай‐лама щекочет угрюмых полицейских
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь39
Скончался Марат Мусин28
Россиянам придумали новый налог394
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете264
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала44
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение