Ветераны собрались «В лесу прифронтовом». Праздник прошёл в Черёмушках

5 мая в Омском автобронетанковом инженерном институте в Черёмушках прошло театрализованное представление «В лесу прифронтовом».

Почётные гости праздника — ветераны Великой Отечественной войны, для которых в эти дни празднования 73-й годовщины Великой Победы — главные слова поздравлений и благодарности.

«День Победы — это не просто дата в календаре, не просто день воинской славы. Это святой праздник, который чтят в каждой семье нашей страны и далеко за её пределами. Свою историю, имена своих героев нужно помнить и бережно сохранять для будущих поколений», — сказала мэр Омска Оксана Фадина.

Мемориал военного городка превратился в большую интерактивную площадку с выставкой армейской техники времен Великой Отечественной, а также образцами современной техники, штабной землянкой и даже кинотеатром, где демонстрировалась хроника 40-х годов. Работала полевая кухня с солдатской кашей, где каждый мог отведать солдатского угощения. Артисты развлекали гостей военными песнями и танцами.

Проведение праздника «В лесу прифронтовом» стало доброй традицией для омичей, которые приходят сюда семьями. Здесь встречаются несколько поколений.

«Мы продолжаем традицию, когда накануне великого праздника Победы на территории Омского автобронетанкового института собираются ветераны и молодёжь. Собираются для того, чтобы почтить память погибших, воздать славу героям, — сообщил заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков. — Я хочу заверить ветеранов, что мы сделаем всё для того, чтобы память о подвиге нашего народа жила вечно».

Кстати:

Военно-мемориальный комплекс в Черёмушках был открыт накануне 60-летия Победы в честь соединений, сформированных в Прииртышье в годы Великой Отечественной войны. У входа в мемориал расположены две памятные плиты с номерами частей и соединений. Далее дорожка ведет к Вечному огню, у подножия которого заложена капсула с землей с мест сражений, позади стела с орденом Красной Звезды и победным штыком. Добровольцами на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 280 тысяч жителей Омской области, 144 тысячи не вернулись с войны. 136 омичам были присвоены звания Героев Советского Союза, 35 стали полными кавалерами ордена Славы.