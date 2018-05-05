В Южном Бутове проходит акция «Миллион деревьев»

Весенняя кампания городской программы «Миллион деревьев» в самом разгаре. В чудесный солнечный субботний день на улице Брусилова, возле домов 7 и 13 москвичи при помощи специалистов Мосприроды высаживали кусты сирени и пузыреплодника калинолистного.

Всего за один день две дворовых территории обогатились почти пятью сотнями кустарников.

Сам процесс высадки больше походил народный праздник. Мало того, что во дворы вышло множество местных жителей, центр досуга и культуры «Южное Бутово» подготовил развлекательную программу экологической направленности для малышни. Ее название: «Мы любим свою планету»! В Бутовской Щербинке проживает множество многодетных семей. Одна из мам, Ольга Малышева (с нею на посадки пришли трое ее чад) рассказала, что не впервые участвует в столь полезном деле:

— В прошлом году, — рассказала Ольга, — мы высаживали деревья у школы № 2009. Теперь очередь дошла до нашего двора. Когда мы заселялись в наши дома, дворы были голые, теперь же зелени прибавляется, что, конечно же, здорово. Но мы не останавливаемся на достигнутом и будем сажать деревья и кусты в следующем году.

И Ольга, и другие мамы и папы поведали о том, что сорта растений они выбирали сами — при посредстве приложения «Активный гражданин». Многие участвуют в управлении городом с помощью современных технологий, но еще лучше — то, что ты сам можешь приложить свои силы к столь необходимому делу озеленения, и даже высадить персональное дерево.

В посадках принимала участие и большая команда медиков из Консультативно-диагностической поликлиники № 121, во главе с главным врачом Андреем Тяжельниковым. Андрей Александрович сообщил, что сотрудники медучреждения стараются поддерживать все проекты экологической направленности в районах Южное и Северное Бутово — начиная с раздельного сбора мусора и заканчивая приумножением зеленого убранства района. Все это в конечном итоге положительно влияет и на здоровье горожан, и на продолжительность жизни москвичей.

На славу потрудились и активисты Молодежной палаты района Южное Бутово. Одна из юных неравнодушных москвичек Анна Ревунова выразила общее мнение:

— Мы здесь живем, мы любим свой район, свои дворы. И конечно же все делаем для того, чтобы у нас стало больше красоты. Так же проводим субботники по уборке наших лесов, агитируем за экологическую культуру. И очень рады видеть, ЮЗАО столицы каждый год становится все лучше. Здорово же, что все делается по нашей воле и при нашем непосредственном участии.