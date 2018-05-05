Пляжный сезон в Самаре стартует в середине июня

Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Олег Бойко на брифинге по пожароопасной и паводковой обстановке в Самарской области.

Фото: Pixabay.com Олег Бойко отметил, что летний оздоровительный сезон и открытие пляжей в Самаре начнутся 15-20 июня. По словам главы регуправления МЧС, паводок в области завершается, Жигулевская ГЭС уменьшает сброс воды, и уровень Волги в ближайшие 10 дней установится на отметке в 30 м (а до конца мая упадёт ещё на 1-2 м). Поэтому ничто не мешает купальному сезону стартовать, как и планировалось, в середине первого летнего месяца.

Фото: Pixabay.com