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Пляжный сезон в Самаре стартует в середине июня
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Пляжный сезон в Самаре стартует в середине июня 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Олег Бойко на брифинге по пожароопасной и паводковой обстановке в Самарской области.
Фото: Pixabay.com  Олег Бойко отметил, что летний оздоровительный сезон и открытие пляжей в Самаре начнутся 15-20 июня. По словам главы регуправления МЧС, паводок в области завершается, Жигулевская ГЭС уменьшает сброс воды, и уровень Волги в ближайшие 10 дней установится на отметке в 30 м (а до конца мая упадёт ещё на 1-2 м). Поэтому ничто не мешает купальному сезону стартовать, как и планировалось, в середине первого летнего месяца.
Фото: Pixabay.com
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