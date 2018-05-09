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В Таджикистане отметили День Победы на российской военной базе
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В Таджикистане отметили День Победы на российской военной базе 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 9 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. День победы торжественно отметили на 201-й российской военной базе в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости.
Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, поздравив ветеранов и всех присутствующих с праздником, отметил значение вклада народов Советского Союза в разгром нацистской Германии и освобождение общей Родины от фашистов.
"Благодарю руководство Таджикистана и весь братский таджикский народ за вклад в Победу и за полное взаимопонимание в вопросах сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации истории", — сказал он.
По традиции, военнослужащие соединения возложили венки и цветы к мемориалу солдат, погибших при исполнении воинского долга, чьи имена навечно выгравированы в истории легендарного соединения, и прошли парадным строем по плацу. Отличившиеся военнослужащие были награждены знаками отличия и почетными грамотами.
Торжественные мероприятия на базе завершились праздничным концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений. Также для всех гостей в этот день в соединении организовали выставку вооружения и военной техники и развернули полевую кухню.
В празднике приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, представители российских ведомств и компаний, Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим
201-я база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. По подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. -0-
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