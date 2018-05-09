В Таджикистане отметили День Победы на российской военной базе

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, поздравив ветеранов и всех присутствующих с праздником, отметил значение вклада народов Советского Союза в разгром нацистской Германии и освобождение общей Родины от фашистов.

"Благодарю руководство Таджикистана и весь братский таджикский народ за вклад в Победу и за полное взаимопонимание в вопросах сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации истории", — сказал он.

По традиции, военнослужащие соединения возложили венки и цветы к мемориалу солдат, погибших при исполнении воинского долга, чьи имена навечно выгравированы в истории легендарного соединения, и прошли парадным строем по плацу. Отличившиеся военнослужащие были награждены знаками отличия и почетными грамотами.

Торжественные мероприятия на базе завершились праздничным концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений. Также для всех гостей в этот день в соединении организовали выставку вооружения и военной техники и развернули полевую кухню.

В празднике приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, представители российских ведомств и компаний, Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим