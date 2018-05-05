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В Душанбе на госпитале 201-й базы установили мемориальную табличку
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В Душанбе на госпитале 201-й базы установили мемориальную табличку 

Мир24 1 час назад
Она рассказывает о том, что в этом здании в годы войны лечили раненых красноармейцев. Всего в Таджикистан с фронта были эвакуированы около 150 тысяч советских солдат и офицеров.
«Она говорит о том, что в наших сердцах и головах остаются память, уважение к тем людям, которые здесь работали до нас, работали хорошо, достойно. Особенно в годы Великой Отечественной, когда сюда прибывали эшелоны раненых, тяжелораненых», — говорит посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
Там же открыли Музей военно-медицинской славы. Экспонаты собирали год. Они рассказывают о прошлом и настоящем медицинского учреждения.
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