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Не для слабонервных: Самые зверские нападения животных на человека
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Не для слабонервных: Самые зверские нападения животных на человека 

Карельские вести 1 час назад
Сейчас часто можно услышать, что человек это главный зверь на планете, самый жестокий и беспощадный. Но наша подборка докажет вам, что звери не собираются сдавать позиции! Так что уберите детей от экранов! Бешеные кролики заживо раздирают парня на куски.
Разъяренный пес нападает на прохожего.
Человек пытается вырваться из цепких лап белого медведя.
Гепард нападает на беззащитного туриста.
Голодные утки готовятся заклевать маленького ребенка.
Свирепый кабан вцепился в руку несчастного мертвой хваткой.
Домашние кошки атакуют человека.
Обезумевшие кролики добрались до своей добычи.
Крабы-людоеды загоняют жертву в угол, перекрыв все пути отступления.
Огромные крысы с необычными хвостами напали на туристов.
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