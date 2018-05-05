Дубненский музей крылатых ракет пополнился новым экспонатом из Севастополя

Экспозицию Музея истории создания крылатых ракет дополнила противолодочная ракета морского базирования 85 РУ, ее выставили на открытой площадке, сообщил корреспондент «360».

За яркой расцветкой скрывается мощь, способная уничтожать корабли и даже подводные лодки. Разработанная около сорока лет назад, она была основой противолодочного вооружения кораблей отечественного флота.

Ракету пускают с кораблей. Она, набрав высоту, опускает вот эту торпеду из гондолы на парашюте, которая падает в местонахождение подводной лодки и может погружаться в воду на глубину до пятисот метров. там она уничтожает подводную лодку

— Валентина Ушакова, научный сотрудник Музея истории создания крылатых ракет.

Эту ракету доставили из Севастополя . Она долгие годы стояла на вооружении страны, теперь отслужила свой срок и была демилитаризована. Новый экспонат совсем недавно занял свое место в Музее истории создания крылатых ракет. Под открытым небом на территории дубненской школы собрано больше десяти крылатых ракет. Подготовлено место еще для трех, которых пока не хватает во впечатляющей экспозиции. Музей истории создания крылатых ракет именно на территории наукограда появился неслучайно.

В Дубне они создавались, отрабатывались, испытывались и запускались в серию. А серийное производство производилось на других заводах Советского Союза. Конкретно эта ракета производилась в Смоленске

— Арслан Мавлянов, консультант Музея истории создания крылатых ракет.

Сейчас музей открыт не только для обычных посетителей. Здесь проходят занятия для студентов, чьи будущие профессии связаны с авиастроением. Уникальные экспонаты — настоящий ракеты и даже

самолет-бомбардировщик

— можно не только увидеть, но и потрогать

За полвека в Дубне разработано 50 образцов ракетной техники. Предприятия наукограда являются мировыми лидерами в области создания высокоточного ракетного оружия. Музей истории создания крылатых ракет сейчас насчитывает несколько сотен экспонатов. Самолет и крылатые ракеты на открытой площадке около школы не оставляют равнодушными учеников. Теперь и у ракеты 85 РУ новая цель: мотивировать молодежь выбирать технические профессии.