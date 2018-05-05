Как открыть небольшой магазин

Так сложилось, что многие из недавно открывшихся непродовольственных магазинов закрываются спустя несколько месяцев после открытия. Именно поэтому возникает закономерный вопрос — а как правильно открыть небольшой магазин?На эту тему специально для «Вести. Недвижимость» порассуждал директор по развитию филиалов сети «Мосигра» Стива Аралов.

Если говорить о самом важном, то вот, что понадобится в первую очередь: фасад, вывеска, пожарка (оповещение и тушение), крепежи экранов в магазине, слаботочка, архитектурный проект, технологический, дизайн-проект, канализация, электрика, вентиляция. Все их можно заказать у одного подрядчика, занимающегося проектированием. Иногда дизайн-проект заказывается у другого, а вся «техника» — у того, кто будет осуществлять надзор за ремонтом.

Параллельно надо собирать документы: уголок потребителя, журнал проверок, план эвакуации, наклейки для пожарных, журнал кассира, книга жалоб и предложений, табель учета рабочего времени, кассовая документация (зависит от региона), банковская, отчеты о движении денежных средств. С большей частью этого разберется бухгалтер. То есть, нужен хороший бухгалтер, и лучше на аутсорсе.

После согласования проектов понадобится все построить. Очень важно не забыть вывеску, уделите ей особое внимание надо на самом первом этапе.

Дальше — оборудование. Его надо заказать заранее, чтобы привезли к концу ремонта. Естественно, и поставщиков оборудования, и строителей надо поставить в рамки по договору. То есть, штрафовать за нарушение сроков. Также понадобятся касса, договоренность об инкассации. Скорее всего, еще до открытия банковского счета надо будет разведать, у кого отделения ближе или чьи банкоматы с самоинкассацией удобно расположены. Не забудьте зарегистрировать кассу — здесь тоже поможет бухгалтер.

Следующий этап — встреча с поставщиками и заключение договоров до начала ремонта. Чаще всего договоры поставки — это рамки, а каждая конкретная поставка описывается допсоглашением. Первая поставка должна прийти на день-два после оборудования, когда у вас все уже будет готово для ее приема.

Поговорите с соседями, расскажите, что будет на месте, пригласите на открытие, подарите им что-нибудь (хотя дарить лучше, когда уже всё откроется). Прямо устройте торт с чаем на точке и позовите их и первых покупателей отмечать.

Повесьте баннер про то, что будет на этом месте — пускай начинает собирать людей. Персонал надо начать набирать во время ремонта, чтобы в первые дни работы кто-то уже вышел. В этот же момент стоит озаботиться фирменной одеждой и бейджами.

После расстановки оборудования поставьте компьютеры, завезите канцтовары. На некоторые виды деятельности еще придется предупредить Роспортебнадзор о том, что вы начали работу.