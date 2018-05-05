Заказать молитву проще, чем пиццу. Как мошенники в интернете наживаются на верующих людях

Заказать любую молитву, не вставая с дивана, предлагают десятки сайтов. Они предоставляют на выбор любой монастырь или церковь в России и даже за границей — за вас поставят свечу и передадут данные для молитвы. Разумеется, не бесплатно. Главный вопрос в том, какое отношение эти сайты имеют к Русской православной церкви и получили ли они разрешение на свои услуги. «360» разобрался в теме.

В эпоху, когда онлайн можно купить любую вещь и заказать любую услугу, возможность общения с церковью через интернет кажется вполне логичной. Это очень удобно для тех верующих, которые по личным причинам не могут попасть в храм: кто-то находится на территории чужого государства, закрытого города, в больнице и так далее. Но эта ниша оказалась очень выгодной для разного рода мошенников.

В сети можно найти десятки сайтов, предлагающих заказать требу или молитву. На 70% из них можно найти очень негативные отзывы. Например, одни собирают деньги на строительство храмов, которые никто и не планирует строить, другие предлагают заказать молитву в недействующей церкви.

Так, на одном из форумов обсуждался сайт, который предлагал (и предлагает до сих пор) заказать требы в монастыре на святой горе Афон в Греции . До момента оплаты там все выглядит правдоподобно, а вот потом оказывается, что греческий монастырь собирает пожертвования на электронный кошелек физического лица, зарегистрированный на гражданина СНГ.

Автор информации обратился в «Русское Афонское Обществе», выяснилось, что они про такой сайт не слышали и посоветовали обратиться в сам Ватопедский монастырь. Оказалось, что в монастыре нет не то, чтобы интернета, но даже постоянного электроснабжения.

«Лучше обратиться за молитвой в храм»

По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, ничего плохого в желании людей заказать молитву через интернет нет. Он рассказал «360», что к нему часто обращаются через соцсети люди с подобными просьбами. И он старается им не отказывать.

В этом ничего плохого нет, если нет обмана, если нет завышенных ожиданий насчет пожертвований. Мне довольно часто поступают просьбы помолиться за кого-то через социальные сети. Я на это откликаюсь

Он добавил, что, к сожалению, в этой сфере очень много разного рода мошенников, которые предлагают за определенную сумму самые разные услуги. «Есть очень разные сайты и очень разные люди, которые с ними связаны. Среди них и очевидные жулики. Таких предложений десятки», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Чаплин посоветовал верующим по возможности обращаться не в эти неизвестные организации, а напрямую к священнику или в храм — через социальные сети или официальный сайт.

Если знаешь священника, если знаешь храм, лучше просто обратиться за молитвой в этот храм, пусть даже через интернет. А если есть, что пожертвовать, то это тоже можно сделать всякими способами, включая электронные

— Всеволод Чаплин.

Треба онлайн

«360» решил обратиться за комментариями в один из таких сервисов — «Треба онлайн». О том, как ресурс создавался, и кто к ним обращается, рассказал директор организации Павел Димов. По его словам, несколько лет назад он делал сайт для прихода, на котором как раз был заказ треб. Когда он понял, что это услуга достаточно популярна, было решено сделать расширенную версию, в которую войдут многие храмы и монастыри.

Потом возникла идея сделать более обширный проект, который бы включал в себя не один храм, много храмов, приходов, монастырей. У нас на сайте есть только те церкви, с которыми заключен договор о том, что они нам поручают и доверяют прием вот таких заказов, мы занимаемся также сбором пожертвований в их пользу

— Павел Димов.

По словам директора компании, посещаемость сайта и пользование его услугами в разное время разные — так перед большими православными праздниками, такими как Рождество и Пасха, обращается больше людей. Поздней весной и летом, когда начинается дачный сезон, людям обычно не до духовного, и посещаемость падает.

«Как правило, обращаются люди, которые не могут попасть в храм самостоятельно. Например, те, кто живет в закрытых городах или кто по состоянию здоровья не может сходить в храм, в который им привычно посещать», — отметил Димов.

Источник фото: РИА «Новости»

Мошенники, которых нельзя наказать

Правозащитник и юрист Владимир Комсолев рассказал «360», что действия многих этих ресурсов попадают под 159 статью уголовного кодекса РФ — «Мошенничество». Но, к сожалению, привлечь их к ответственности практически невозможно.

Это связано с тем, что сама услуга, за которую платят люди, абсолютно нематериальная, поэтому предоставить доказательство того, что она была выполнена, практически невозможно.

Проследить деятельность таких сайтов проблематично, потому что форм отчета нет. Церковь как вид услуги достаточно условный. Если человек не выполняет услугу, за которую было заплачено, то это мошенничество

— Владимир Комсолев.