Ученые рассказали о пяти древнейших существах планеты 

Исследователи продолжают находить животных, которые давно считались вымершими. Каждый раз это производит сенсацию в научной среде.
Тараканосверчки
Биологам удалось обнаружить в 2002 году в кусочках балтийского янтаря четырехсантиметровых насекомых, похожих на богомола, кузнечика и палочника одновременно. Ранее считалось, что этот вид вымер еще 45 миллионов лет назад. Они принадлежат к отряду тараканосверчков. Ученые создали для них отдельный подотряд Mantophasmatodea — Мантофазматиды.
Всего известно 16 его видов. Они являются хищниками, охотятся в основном ночью, днем же прячутся в щелях скальных пород. Мантофазматиды хватают жертву крючками на передних ногах и умерщвляют ротовым аппаратом, за что их прозвали гладиаторами.
Латимерия
Ученые считали, что кистеперая рыба отряда целакантообразных вымерла 65 миллионов лет назад, но ее выловили у берегов Южной Африки. А позднее в водах Индонезии обнаружили еще одного представителя этого отряда. Оказалось, что они принадлежат к разным, но очень похожим видам — Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis. Считается, что эти существа первыми из позвоночных выбрались на сушу и от них произошли земноводные.
Внешне акула напоминает угря или морскую змею, век у нее нет. Во время охоты она захватывает добычу, а затем глотает ее целиком. Обитает на глубине 400–1500 метров, всплывает редко.
Гаттерия
Древнейшая рептилия гаттерия очень похожа на крупную ящерицу, обитает на островах Новой Зеландии. Это единственный выживший представитель большой группы пресмыкающихся, в прошлые геологические периоды населявших Евразию, Африку и Северную Америку — ее ближайшие родственники вымерли в раннем юрском периоде.
У гаттерии на темени имеется третий глаз, который не видит, но реагирует на изменение освещения и температуры. Они часто селятся в норы к гнездящимся буревестникам, чтобы отдыхать днем, когда хозяева заняты поиском пищи, передает РИА Новости.
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