Ученые рассказали о пяти древнейших существах планеты

Исследователи продолжают находить животных, которые давно считались вымершими. Каждый раз это производит сенсацию в научной среде.

Тараканосверчки

Биологам удалось обнаружить в 2002 году в кусочках балтийского янтаря четырехсантиметровых насекомых, похожих на богомола, кузнечика и палочника одновременно. Ранее считалось, что этот вид вымер еще 45 миллионов лет назад. Они принадлежат к отряду тараканосверчков. Ученые создали для них отдельный подотряд Mantophasmatodea — Мантофазматиды.

Всего известно 16 его видов. Они являются хищниками, охотятся в основном ночью, днем же прячутся в щелях скальных пород. Мантофазматиды хватают жертву крючками на передних ногах и умерщвляют ротовым аппаратом, за что их прозвали гладиаторами.

Латимерия

Ученые считали, что кистеперая рыба отряда целакантообразных вымерла 65 миллионов лет назад, но ее выловили у берегов Южной Африки . А позднее в водах Индонезии обнаружили еще одного представителя этого отряда. Оказалось, что они принадлежат к разным, но очень похожим видам — Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis. Считается, что эти существа первыми из позвоночных выбрались на сушу и от них произошли земноводные.

Внешне акула напоминает угря или морскую змею, век у нее нет. Во время охоты она захватывает добычу, а затем глотает ее целиком. Обитает на глубине 400–1500 метров, всплывает редко.

Гаттерия

Древнейшая рептилия гаттерия очень похожа на крупную ящерицу, обитает на островах Новой Зеландии . Это единственный выживший представитель большой группы пресмыкающихся, в прошлые геологические периоды населявших Евразию, Африку и Северную Америку — ее ближайшие родственники вымерли в раннем юрском периоде.

У гаттерии на темени имеется третий глаз, который не видит, но реагирует на изменение освещения и температуры. Они часто селятся в норы к гнездящимся буревестникам, чтобы отдыхать днем, когда хозяева заняты поиском пищи, передает РИА Новости

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