В центре Уфы прорвало трубу с холодной водой

Сегодня, 5 мая, на улице Айская в районе дома 67 прорвало трубу с холодной водой. На место выехали спецслужбы. Для того чтобы не допустить серьезных последствий, было принято решение о перекрытии участка улицы.

— Ведутся работы по локализации аварийной ситуации. Предприятие «Уфаводоканал» приносит извинения автолюбителям за временные неудобства, связанные с производством работ, — пояснили в городской администрации.

Ситуация взята на контроль мэрией. О ликвидации аварийной ситуации будет сообщено дополнительно.