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В центре Уфы прорвало трубу с холодной водой
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В центре Уфы прорвало трубу с холодной водой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 5 мая, на улице Айская в районе дома 67 прорвало трубу с холодной водой. На место выехали спецслужбы. Для того чтобы не допустить серьезных последствий, было принято решение о перекрытии участка улицы.
— Ведутся работы по локализации аварийной ситуации. Предприятие «Уфаводоканал» приносит извинения автолюбителям за временные неудобства, связанные с производством работ, — пояснили в городской администрации.
Ситуация взята на контроль мэрией. О ликвидации аварийной ситуации будет сообщено дополнительно.
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