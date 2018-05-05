Он нашел на кровати в своем номере записку, которую никто не хотел бы найти

Снимать номер в отеле — это всегда рискованно, поскольку уровень обслуживания может быть далеким от ожидаемого. И поэтому путешественники перед заселением частенько сознательно понижают планку своих требований, надеясь хотя бы на чистоту в гостиничном номере. Особенно это касается постели.

Эту историю рассказал один американский путешественник, который после длинного тяжелого дня прилег на кровать в своем номере. В этот момент он почувствовал, что под простынями что-то шелестит. Откинув простынь, он нашел записку со следующими словами:

«Если вы это читаете, то значит в номере никто не менял простыни!».

Согласитесь, хуже этого мог бы быть только труп под кроватью!

В принципе, идея с такими записками кажется разумной. Было бы неплохо, если б постояльцы начали оставлять подобные «маячки». Конечно, это вряд ли образумит владельцев гостиниц, но на первых порах можно будет преподнести им хороший урок! Или хотя бы предупредить заселившихся о реальном состоянии их номера.