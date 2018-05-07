В Псковской области проходит операция «Твой выбор»

Полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор» в период с 5 по 15 мая текущего года на территории области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью его является предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии. В операции примут участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел и представители других субъектов профилактики.

Предусмотрено проведение рабочих встреч с руководителями образовательных учреждений и молодежных общественных объединений, проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Будет осуществляться разъяснительная работа среди учащихся, их родителей об ответственности за совершение противоправных действий, в том числе националистического и экстремистского характера.

Так, на территории Псковского района сотрудники ОМВД России по Псковскому району особое внимание будут обращать, в частности, на выявление, постановку на профилактический учет и разобщение групп подростков антиобщественной направленности, привлечение к ответственности лидеров и активных членов данных групп. Будут приниматься меры для выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и административных правонарушений. Планируется также проверка мест массового пребывания молодежи.

В этой связи граждан, располагающих значимой информацией по данному направлению деятельности, сотрудники ОМВД России по Псковскому району просят обращаться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902 или 02.