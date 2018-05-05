17-я Китайская конференция по вопросам интернета состоится в июле

Пекин, 5 мая / Синьхуа / — В китайской столице с 10 по 12 июля текущего года пройдет 17-я Китайская конференция по вопросам интернета.

Как сообщил в пятницу председатель правления Китайского общества пользователей Интернета У Хэцюань, на предстоящей конференции будет сделан акцент на роли интернета в интеграции и модернизации промышленности, экономическом росте, а также на совместном строительстве инклюзивного и прозрачного киберпространства.

В рамках мероприятия состоится около 20 форумов на разные темы, включая экономику совместного пользования, инвестиции, интеллектуальный транспорт и другие.

Ярким событием в ходе конференции станет форум интернет-предпринимателей «Пояса и пути», который будет проведен впервые в истории мероприятия. -0-