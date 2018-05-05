Жителей Саратова одолели бездомные собаки 

Собачьи свадьбы лишили саратовцев покоя и сна.
«Возле моего дома бегают 4 бездомные собаки и постоянно лают. И днем, и ночью. Реагируют на людей, машины, кошек и т.д. Окна открыть невозможно, собачий «хор» не дает уснуть. Вот что с ними сделать?» — сокрушаются в соцсетях горожане.
Адрес собачьих тусовок — район почтового отделения на пересечении улиц Аткарская и Кутякова, в районе гостиницы.
При этом уставшие от безнадзорных животных утверждают, что отлов пока не проводится: будет только в июне.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил перед городскими властями и ветнадзором усилить контроль за бродячими собаками.