Жителей Саратова одолели бездомные собаки

Собачьи свадьбы лишили саратовцев покоя и сна.

«Возле моего дома бегают 4 бездомные собаки и постоянно лают. И днем, и ночью. Реагируют на людей, машины, кошек и т.д. Окна открыть невозможно, собачий «хор» не дает уснуть. Вот что с ними сделать?» — сокрушаются в соцсетях горожане.

Адрес собачьих тусовок — район почтового отделения на пересечении улиц Аткарская и Кутякова, в районе гостиницы.

При этом уставшие от безнадзорных животных утверждают, что отлов пока не проводится: будет только в июне.