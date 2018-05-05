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Программа сотрудничества ЕС в обороне может быть дополнена
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Программа сотрудничества ЕС в обороне может быть дополнена 

РИА Новости 25 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ожидает, что к концу года может быть принято решение о подключении третьих стран к проектам в рамках европейской программы сотрудничества в сфере обороны, а число самих проектов будет увеличиваться за счет высказанных в субботу в Софии «интересных» идей.
Могерини принимает в субботу участие в неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Софии, на которую также приглашены представители руководства НАТО, Европейского оборонного агентства. Одной из тем обсуждения стала реализация программы постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), призванного, в числе прочего, оптимизировать работу военно-промышленного комплекса стран ЕС и действия при планировании обороны.
"Что касается участия третьих стран, я рассчитываю, что после того, как мы примем решения, формальные акты — в июне, надеюсь — по управлению программой, тогда страны-участницы смогут более детально сосредоточиться на конкретных процедурах для участия третьих стран в проектах", — сообщила она на пресс-конференции в Софии.
"Я ожидаю, что это решение будет принято к концу года", — добавила Могерини, отметив, что уже в субботу дискуссии по этому вопросу были очень продуктивными.
"Несомненно, будут дополнительные проекты к уже 17 действующим", — сказала она, отметив, что ряд стран уже начали предлагать «интересные» идеи, но пока «слишком рано» рассказывать о них публично.
"Пока рано говорить, сколько именно и в каких сферах… но некоторые идеи озвучивались сегодня в ходе переговоров", — сообщила верховный представитель ЕС по внешней и оборонной политике ЕС.
В марте совет Евросоюза по иностранным делам одобрил план действий по реализации странами-членами ЕС совместной программы постоянного структурированного сотрудничества в области обороны, утвердив список из 17 совместных проектов, в том числе в сфере обеспечения оперативной готовности.
Могерини также сообщила о прогрессе в реализации другой программы в оборонной сфере — по повышению мобильности войск в Европе. Этот проект получил в СМИ название «военного Шенгена», он реализуется в сотрудничестве с НАТО для устранения административных и инфраструктурных преград для оперативной переброски войск по территории европейских стран в случае возникновения «кризисных ситуаций».
"Работа в рамках программы военной мобильности идет очень хорошо, к июню, середине июня, мы сможем представить ход этой работы, и мы не видим особых трудностей ни с членами НАТО, ни с самой НАТО", — сообщила Могерини.
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