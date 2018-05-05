Волгоградцев зовут похвастаться своими снимками красот региона

Волгограде на протяжении трех месяцев будут принимать заявки от профессиональных фотографов и любителей на конкурс « Волгоградская область в фотообъективе». С 3 мая по 3 августа все желающие могут отправить свои работы организаторам.

— В Волгограде стартовал прием фотографий для участия в седьмом региональном конкурсе «Волгоградская область в фотообъективе», — рассказали V1.ru организаторы. — работы будут приниматься с 3 мая до 3 августа. Принять участие в смотре, отражающем культурный, природный, исторический, туристический потенциал региона, приглашаются все волгоградцы и гости города.

Все работы будут выставляться в семи номинациях. Хватсться можно фотографими с видами культурных и исторических достопримечательностей, красивых природных объектов, ярких спортивных соревнований и активного отдыха, лучших моментов фестивалей и праздников, которые проходили в Волгоградской области.

— Одна из номинаций — «Связь времен». Представленные в ней снимки отражают отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям. Для любителей панорамных снимков предусмотрена номинация «Город с высоты», а для жителей других стран и регионов России — номинация «Волгоградская область глазами туриста».

Увидеть фотографии волгоградцы смогут на городских выставках, по итогам которых будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются в Туристско-информационном центре Волгоградской области по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Гагарина, 12, и по электронной почте — s.semenov@welcomevolgograd.com. В письме необходимо поставить пометку «Фотоконкурс». С полными условиями участия можно ознакомиться на сайте www.turizm-volgograd.ru в разделе «Конкурсы», дополнительная информация по телефону: 8 (8442) 52-98-93.