Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жалуются волгоградцы

Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, на что жители Волгоградской области жаловались в апреле 2018 года по «горячей линии». В общей сложности надзорный орган получил 203 обращения. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ведомства, 24,6% жалоб пришлось на сферу обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Волгоградцы остались недовольны условиями проживания в домах, мерами профилактики инфекций, передающихся клещами, качеством продовольственных товаров, питьевым водоснабжением, загрязнение воздуха. Еще 61,1% жалоб касался сферы нарушения прав потребителей. Волгоградцы остались недовольны продажей непродовольственных товаров, бытовым обслуживанием, оказанием услуг ЖКХ, банковской деятельностью, услугами связи, транспортом, ремонтом дорог.