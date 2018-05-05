«Казачья сила Урала» будет спасать людей

Екатеринбурге прошел форум «Казачья сила Урала», в ходе которого прошла ярмарка, выставки и выступление фольклорных коллективов. В рамках мероприятия первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев , приветствуя участников, отметил важность взаимодействия органов власти со всеми общественными объединениями казаков Среднего Урала.

На форуме говорилось о том, что в ближайшее время на базе Свердловского медицинского колледжа начинаются краткосрочные курсы по оказанию первой медицинской помощи, по окончании которых уральские казаки получат официальные сертификаты. Они будут необходимы для того, чтобы более эффективно обеспечивать охрану общественного порядка, который взялись обеспечивать сводные отряды казаков.

К слову, всем, кто пришел сегодня убедиться в «Казачьей силе Урала» показали и джигитовку, и рубку лозы, организовали катание на конях, предложили фермерские продукты и саженцы.