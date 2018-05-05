Ещё
«Казачья сила Урала» будет спасать людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Казачья сила Урала» будет спасать людей 

АиФ Урал 32 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге прошел форум «Казачья сила Урала», в ходе которого прошла ярмарка, выставки и выступление фольклорных коллективов. В рамках мероприятия первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, приветствуя участников, отметил важность взаимодействия органов власти со всеми общественными объединениями казаков Среднего Урала.
На форуме говорилось о том, что в ближайшее время на базе Свердловского медицинского колледжа начинаются краткосрочные курсы по оказанию первой медицинской помощи, по окончании которых уральские казаки получат официальные сертификаты. Они будут необходимы для того, чтобы более эффективно обеспечивать охрану общественного порядка, который взялись обеспечивать сводные отряды казаков.
К слову, всем, кто пришел сегодня убедиться в «Казачьей силе Урала» показали и джигитовку, и рубку лозы, организовали катание на конях, предложили фермерские продукты и саженцы.
АиФ Урал: последние новости
Новый начальник ГУ ФСИН прибыл в Екатеринбург и начал ревизию Кто такой новый начальник ГУ ФСИН Федоров и что от него ждут 100-летие военных округов отметят банкетом в Екатеринбурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог276
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете160
На Украине установили билборды о походе на Крым290
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Названа причина задержания Навального615
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение