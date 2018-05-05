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Косачев рассказал, за что Россия может быть признательна ЕСПЧ
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Косачев рассказал, за что Россия может быть признательна ЕСПЧ 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Взаимодействие России с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) позволяет выявлять пробелы в правовом поле и способствует скорейшему рассмотрению дел. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по случаю 20-летия вступления в силу в России Европейской конвенции по правам человека.
«С моей точки зрения, 20-летний опыт участия России в указанной конвенции подтвердил правильность принятого в 1998 году решения», — сказал Косачев РИА «Новости».
По его словам, для России этот 20-летний период — «время учёета передовых наработок зарубежного опыта и их последовательной адаптации к национальным потребностям». «Наше взаимодействие со Страсбургским судом в течение этого времени позволяло выявлять незаполненные пространства в нашем правовом поле и последовательно их ликвидировать», — пояснил сенатор.
Как отметил парламентарий, с точки зрения России можно выделить несколько областей, в которых рекомендации Европейского суда приносят реальную пользу. Первая связана с установлением более быстрых слов рассмотрения дел судами, вторая — выполнением судебных решений, которые до этого исполнялись медленно, третья — с условиями содержания находящихся под следствием или осуждённых людей.
«Именно за эти три сферы можно, если хотите, высказывать признательность Европейскому суду по правам человека за сделанные им в наш адрес рекомендации», — подчеркнул Косачев.
Вместе с тем сенатор констатировал, что во взаимодействии России и ЕСПЧ есть и проблемы. Связаны они, по его словам, прежде всего с вольной интерпретацией конвенции и практическим её применением. «Конечно, существует и ряд решений Европейского суда по правам человека, которые, с нашей точки зрения, не выдерживают никакой критики с содержательной точки зрения», — добавил законодатель.
При этом Косачев отметил, что проблемы Европейского суда признаются не только Россией.
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