Косачев рассказал, за что Россия может быть признательна ЕСПЧ

«С моей точки зрения, 20-летний опыт участия России в указанной конвенции подтвердил правильность принятого в 1998 году решения», — сказал Косачев РИА «Новости»

По его словам, для России этот 20-летний период — «время учёета передовых наработок зарубежного опыта и их последовательной адаптации к национальным потребностям». «Наше взаимодействие со Страсбургским судом в течение этого времени позволяло выявлять незаполненные пространства в нашем правовом поле и последовательно их ликвидировать», — пояснил сенатор.

Как отметил парламентарий, с точки зрения России можно выделить несколько областей, в которых рекомендации Европейского суда приносят реальную пользу. Первая связана с установлением более быстрых слов рассмотрения дел судами, вторая — выполнением судебных решений, которые до этого исполнялись медленно, третья — с условиями содержания находящихся под следствием или осуждённых людей.

«Именно за эти три сферы можно, если хотите, высказывать признательность Европейскому суду по правам человека за сделанные им в наш адрес рекомендации», — подчеркнул Косачев.

Вместе с тем сенатор констатировал, что во взаимодействии России и ЕСПЧ есть и проблемы. Связаны они, по его словам, прежде всего с вольной интерпретацией конвенции и практическим её применением. «Конечно, существует и ряд решений Европейского суда по правам человека, которые, с нашей точки зрения, не выдерживают никакой критики с содержательной точки зрения», — добавил законодатель.

При этом Косачев отметил, что проблемы Европейского суда признаются не только Россией.