В Сакмарском районе продолжили мониторинг береговой линии у села Желтое

Накануне специалисты-железнодорожники совместно с сотрудниками ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области » произвели осмотр береговой линии у села Желтое Сакмарского района с помощью беспилотника.

Опасный участок составляет примерно 33 метра — расстояние отделяющее обрыв и железную дорогу. Силами РЖД ведутся работы по укреплению береговой зоны. Местами снят грунта и нарезано дорожного полотна для дальнейшего подвоза щебня.

Напомним, обрушение берега произошло в мае 2014 года. Сейчас в этом районе обрушения установлены предупреждающие знаки.