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В Сакмарском районе продолжили мониторинг береговой линии у села Желтое
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Навальный задержан в центре Москвы

В Сакмарском районе продолжили мониторинг береговой линии у села Желтое 

ProOren 37 минут назад
Фото: ProOren
Накануне специалисты-железнодорожники совместно с сотрудниками ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области» произвели осмотр береговой линии у села Желтое Сакмарского района с помощью беспилотника.
Опасный участок составляет примерно 33 метра — расстояние отделяющее обрыв и железную дорогу. Силами РЖД ведутся работы по укреплению береговой зоны. Местами снят грунта и нарезано дорожного полотна для дальнейшего подвоза щебня.
Напомним, обрушение берега произошло в мае 2014 года. Сейчас в этом районе обрушения установлены предупреждающие знаки.
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