Зерновой хаб: Россия и Мадагаскар ищут взаимовыгодное сотрудничество в неожиданных сферах

"Варианты сотрудничества России с Мадагаскаром после нового толчка в отношениях между странами самые разнообразные — от энергетики до образовательных проектов, но наиболее перспективная отрасль — сельское хозяйство. В том числе торговля российской продукцией и ее перераспределение — в качество своеобразного зернового хаба Мадагаскар привлекателен по ряду аспектов.

К примеру, в вопросах безопасности — после ликвидации основного очага пиратства в Сомали доступ торговых судов к южной части континента стал практически безопасен. Кроме того, Мадагаскар расположен на пересечении торговых путей — географически очень удачно для роли транзитера и перераспределения грузов. Потому бизнесу придется просчитать, насколько выгодно пользоваться услугами этой страны, чтобы развернуть проекты к общей пользе. Пока заставляет задумываться о вопросе рентабельности лишь расстояние — логистику придется выстраивать с учетом географии", — отмечает африканист.

Новый толчок к развитию отношения РФ и Мадагаскара получили в марте этого года, когда замглавы российского МИД Михаил Богданов провел переговоры с президентом африканской страны Эри Радзаунаримампианиной. Стороны по итогам диалога заявили, что настроены на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Одной из них эксперты называют строительство элеваторов в Мадагаскаре, которые могут стать перевалочным хабом для перераспределения торговых партий российского зерна в Азиатско-Африканском регионе.

"В случае с Мадагаскаром есть некая «вилка» интересов. Для иностранного бизнеса там максимально упростили процесс и процедуру вхождения, оптимизировали и внедрили процедуру «единого окна» для получения разрешений. То есть руководство страны заинтересовано в сотрудничестве и инвестициях. Но с другой стороны, политическую ситуацию в стране стабильной не назовешь.

Здесь можно поискать «руку» Китая и Европы, заинтересованных в выводе на новый уровень систему неоколониализма. К примеру, в Мадагаскаре довольно сильно влияние Франции , которая строит свою энергетику в основном на атомных проектах, и ей жизненно важно получение урана. Насколько Париж захочет впустить Россию в свою сферу интересов, и как жестко готов за это бороться, заранее предсказать сложно", — считает специалист.

Перспективы и проекты

Мадагаскар характерен мягким субэкваториальным климатом со сравнительно небольшим количеством осадков — идеальные условия для хранения зерна. При этом с обеспечением продуктами в стране ситуация оставляет желать лучшего. Взаимодействие с Россией по перевалке зерновых грузов дает Мадагаскару серьезные возможности для развития: как покупать по удобным ценам часть уже ввезенной продукции, фрахтуя поставки из РФ, так и заняться перепродажей соседним государствам.

Кроме того, это создаст рабочие места внутри страны — гарантированное наличие зерна неминуемо повысит производство мучных изделий в государстве и улучшит рацион жителей острова. Нынешний товарооборот между РФ и Мадагаскаром относительно стабилен и колеблется в районе 15 млн долларов ежегодно. Заметно, что власти африканской страны столь скромные объемы не устраивают, а Россию там все еще помнят, как надежного партнера, сулящего региону серьезные перспективы.

"Власти Мадагаскара ухватятся за любой проект, который улучшит гуманитарную компоненту в стране и принесет дивиденды. Однако начать взаимодействие придется не только с бизнес-структур, но и на межгосударственном уровне. Точнее, с информационной подготовки прихода России. В этой африканской стране до сих пор живут порядка 5 тысяч человек, отлично говорящих по-русски — выпускников советских и российских вузов. Россию помнят и уважают.

Кроме того, там в постсоветский период сформировалась значимая диаспора выходцев из РФ, которая посредством кросс-браков с местными женщинами уже обзавелись детьми. В центральном университете на высоком уровне преподается русский язык. Используя этот пророссийский ресурс для продвижения интересов нашей страны не месте, можно добиться серьезных успехов. Там даже был центр культурного обмена, который стоило бы возродить.