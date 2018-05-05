Ещё
С Пушкинской площади вытеснили всех митингующих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С Пушкинской площади вытеснили всех митингующих 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Суть Событий
Полиция в третий раз вытеснила митингующих с Пушкинской площади столицы, где проходит несанкционированный митинг оппозиции, сообщает наш корреспондент. Полицейские вновь встали в единую цепь, проходят массовые задержания. При этом, полицейские разводили митингующих в разные стороны и «отсекали» друг от друга.
Однако не прошло часа с тех пор, как Пушкинская площадь, полностью освобожденная от оппозиционеров, вновь ими заполнилась. Новые участники акции скандировали лозунги и речевки.
Ранее сообщалось о том, что по официальным данным, во время акции оппозиции были задержаны порядка 300 человек. В митинге приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.
BFM.RU: последние новости
Глава Волоколамска предложил перенести референдум по «Ядрово» На ПМЭФ-2018 представят новый подход к реализации имущества ликвидируемых кредитных и финансовых организаций КНР и США попробуют прекратить торговую войну
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Марат Мусин61
Ярошенко исчез из американской тюрьмы56
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь59
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала184
Вскрылась страшная опасность аспирина35
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение