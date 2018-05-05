С Пушкинской площади вытеснили всех митингующих

Полиция в третий раз вытеснила митингующих с Пушкинской площади столицы, где проходит несанкционированный митинг оппозиции, сообщает наш корреспондент. Полицейские вновь встали в единую цепь, проходят массовые задержания. При этом, полицейские разводили митингующих в разные стороны и «отсекали» друг от друга.

Однако не прошло часа с тех пор, как Пушкинская площадь, полностью освобожденная от оппозиционеров, вновь ими заполнилась. Новые участники акции скандировали лозунги и речевки.

Ранее сообщалось о том, что по официальным данным, во время акции оппозиции были задержаны порядка 300 человек. В митинге приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.