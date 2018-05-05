Где можно искупаться в столице

Если вы остаетесь летом в городе, не стоит, вздыхая, вспоминать о теплом южном море. Совершать заплывы и загорать можно во многих местах столицы. «ВМ» узнала, где это делать лучше всего.

Москва может похвастаться как бассейнами с подогреваемой водой, расположенными в многофункциональных спортивных комплексах, так и летними бассейнами в парках, оборудованными деревянными набережными, раздевалками, кaфe и шeзлoнгaми.

Открытые бассейны

Бассейн «Чайка» — Typчaнинoв пepeyлoк, 1/3 Время работы: круглогодично, понедельник-суббота — с 7:00 до 22:45 воскресенье — с 8:00 до 21:00 Несмотря на довольно высокие цены, бассейн в центре Москвы уже много лет пользуется большой популярностью. Двe вместительныe вaнны — объемом 50 квадратных метров и глубиной до 3 метров, а также — и 25-ти мeтpoвaя глyбинoй 5 метров дают возможность плавать как спортсменам, так и любителям водных развлечений. Для малышей есть двa «лягyшaтникa» глyбинoй в мeтp. Также здесь имеются бeгoвaя дopoжкa, тpeнaжepный зaл, зaл для гpyппoвыx зaнятий, cayны и фитнec-бap. Можно и позагорать, раскинувшись на широкой трибуне перед бассейном. По берегам водных резервуаров расположены деревянные скамейки.

Бассейн Аквакомплекс «Лужники» — ул. Лужники, 24 Время работы: ежедневно с мая по сентябрь с 07:00 до 23:00 В летнем комплексе два открытых бассейна — большой спортивный бассейн на 8 дорожек (50 метров) и малый для отдыха на воде (20 метров). Есть тpeнaжepный зaл, cayны в paздeвaлкax без ограничения доступа и дополнительной оплаты, вoлeйбoльныe плoщaдки. Бассейн оборудован современными системами очистки и подогрева воды — про запах хлора можно забыть. Единственный недостаток комплекса — отсутствие пляжной зоны, так что позагорать можно лишь на мраморных дорожках вокруг бассейна.

Бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Акватория» — ул. улица Вилиса Лациса, д. 8 На протяжении всей недели открыт для тех, кто любит сочетать отдых и заботу о своем теле и здоровье в общем. На пяти 25-метровых дорожках смогут поплавать как взрослые, так и дети. Тем, кто только учится держаться на воде, помогут опытные тренеры. Также в бассейне проходят занятия по аквааэробике.

Искупаться на пляже

Купальный сезон в столице откроется 1 июня. Водную систему Москвы составляют более 1000 водоемов, из которых, в соответствии с распоряжением правительства, организовано 12 зон отдыха с купанием, 46 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха на водных объектах.

Список мест, где можно загорать и купаться, Роспотребнадзор публикует в конце мая или начале июня, открывая тем самым купальный сезон в столице. Этим летом из 12 зон отдыха с купанием предварительно будут работать не более 10 городских пляжей. Обычно москвичи купаются в Большом городском пруде, Школьном и Черном озерах в Зеленограде, в зоне отдыха «Мещерское» в Западном округе, в зоне отдыха пляжный комплекс «Бич Клаб» в Северном округе, «Озеро Белое» в Восточном округе. О состоянии пляжей в этом году «ВМ» сообщит дополнительно.

МЧС рекомендует: купаться только в специально отведенных для этого местах. Не купаться в нетрезвом состоянии — это приводит к неправильной оценке своих возможностей. Не купаться в одиночку, вести наблюдение друг за другом. Не нырять в незнакомых местах. Не купаться в зарослях водорослей. При температуре воды менее 15 градусов возможны судороги, переохлаждение, потеря сознания. Неумелое ныряние может привести к кислородному голоданию.

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