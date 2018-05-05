День Победы саратовцам предлагают встретить трезво 

В Сети накануне 9 мая появились фотографии социальной рекламы, призывающей к трезвости.
Жители Энгельса Саратовской области заметили в городе необычный рекламный плакат, приуроченный к празднованию Дня Победы. Авторы агитки предлагают обратить внимание на проблему намеренного спаивания российского населения. В особенности — в святой для всех россиян праздник.
«Соцплакат-2018. «Отметь 9 Мая трезво — не позорь память Победы!» — поделился в группе «Типичный Энгельс» в социальной сети «ВКонтакте» снимком Михаил Чернов.
Фото: Михаил Чернов.