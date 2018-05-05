«Чистый берег»: Иванов и Пучков лично убрали мусор у Ладоги

«Возьмем в руки грабли и лопаты и немного поработаем», — сказал Иванов.

Иванов и Пучков в субботу дали старт всероссийской акции «Чистый берег».

«Эта акция проводится не первый год. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я уже говорил, что настало время прибираться в России , и вы как раз этим занимаетесь», — сказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности на открытии акции, которая проходит под эгидой МЧС.

По его словам, в прошлом году в акции участвовали 160 тысяч добровольцев и волонтеров. Они очистили от мусора шесть тысяч километров прибрежной территории. Иванов выразил надежду, что «в этом году будет сделано не меньше».

Пучков, в свою очередь, поручил провести разъяснительную работу с населением, чтобы люди не оставляли мусор в местах отдыха.

«От региона к региону такие всероссийские природоохранные мероприятия с привлечением общественности, экологов, различных органов власти, волонтеров и добровольцев помогают повысить уровень экологической безопасности страны», — сказал он.

По мнению главы МЧС, эта акция поспособствует более бережному отношению граждан к окружающей среде и сформирует привычку не мусорить.

«Мероприятие «Чистый берег» само по себе, конечно же, не решит проблему засорения прибрежной зоны, но по крайней мере привлечет внимание общественности и покажет хороший пример гражданам», — считает министр.

Он отметил, что в России еще не развита культура утилизации мусора. «И чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», — добавил глава ведомства.

Впервые акция «Чистый берег» стартовала по поручению Пучкова в 2014 году.

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