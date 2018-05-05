Ещё
Могерини рассказала, когда будут известны детали фонда в сфере безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Навальный задержан в центре Москвы
Навальный задержан в центре Москвы

Могерини рассказала, когда будут известны детали фонда в сфере безопасности 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. ЕС подготовит к середине июня детальный доклад по предлагаемому им новому инструменту в сфере обороны и внешней политики — Европейскому фонду мира, который позволил бы поддерживать операции в третьих странах и оказывать военно-техническую помощь партнерам, сообщила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Ранее на этой неделе ЕК представила бюджетные предложения на семилетний цикл 2021-2027 годов, которые предусматривают увеличение расходов на внешнюю политику, инвестиций в оборону и безопасность. Среди предложений содержится идея создания Европейского фонда мира (EPF) объемом 10,5 миллиарда евро «для укрепления возможного совместного действия в странах, не являющихся членами ЕС». Согласно проекту, фонд может быть задействован для оказания военно-технической поддержки вооруженных сил стран вне союза.
Могерини принимает в субботу участие в неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Софии, на которую также приглашены представители руководства НАТО, Европейского оборонного агентства и замгенсек ООН по вопросам миротворчества.
"Я проинформировала министров о намерении представить детальное предложение к середине июня по Европейскому фонду мира, новому внебюжетному фонду для финансирования нашей оборонной деятельности, военных операций, поддержке партнеров и также возможности финансирования военного оборудования для партнеров", — заявила Могерини на пресс-конференции журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК. По ее словам, эта работа получила поддержку стран-участниц.
Могерини также сообщила, что к июню будет подготовлен и доклад о ходе реализации 17 проектов, согласованных в рамках постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны.
В марте совет Евросоюза по иностранным делам одобрил план действий по реализации странами-членами ЕС совместной программы постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны, утвердив список из 17 совместных проектов в таких областях, как подготовка кадров, развитие потенциала и оперативная готовность в области обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вооружения, разрабатываемые в рамках PESCO, должны также быть доступны и альянсу.
РИА Новости: последние новости
На "Атомэкспо-2018" обсудят глобальное научное сотрудничество Лишиться разрешения на жительство в США могут 57 тысяч граждан Гондураса Международный день борьбы за права инвалидов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте181
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира784
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»259
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира188
В Анталье погиб турист из России24
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение