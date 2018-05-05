Могерини рассказала, когда будут известны детали фонда в сфере безопасности

БРЮССЕЛЬ , 5 мая — РИА Новости ЕС подготовит к середине июня детальный доклад по предлагаемому им новому инструменту в сфере обороны и внешней политики — Европейскому фонду мира, который позволил бы поддерживать операции в третьих странах и оказывать военно-техническую помощь партнерам, сообщила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

Ранее на этой неделе ЕК представила бюджетные предложения на семилетний цикл 2021-2027 годов, которые предусматривают увеличение расходов на внешнюю политику, инвестиций в оборону и безопасность. Среди предложений содержится идея создания Европейского фонда мира (EPF) объемом 10,5 миллиарда евро «для укрепления возможного совместного действия в странах, не являющихся членами ЕС». Согласно проекту, фонд может быть задействован для оказания военно-технической поддержки вооруженных сил стран вне союза.

Могерини принимает в субботу участие в неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Софии , на которую также приглашены представители руководства НАТО , Европейского оборонного агентства и замгенсек ООН по вопросам миротворчества.

"Я проинформировала министров о намерении представить детальное предложение к середине июня по Европейскому фонду мира, новому внебюжетному фонду для финансирования нашей оборонной деятельности, военных операций, поддержке партнеров и также возможности финансирования военного оборудования для партнеров", — заявила Могерини на пресс-конференции журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК. По ее словам, эта работа получила поддержку стран-участниц.

Могерини также сообщила, что к июню будет подготовлен и доклад о ходе реализации 17 проектов, согласованных в рамках постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны.