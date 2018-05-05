Высохшие кустарники убрали на субботнике в Ананьино

Субботник прошел сегодня на ул. Ананьинской. В нем приняли участие инициативные жители, активисты местного ТОСа, сотрудники Департамента городского хозяйства, депутат Законодательного Собрания Елена Бахтенко. Вологжане очистили территорию от мусора, убрали сухие ветки и наметили планы по дальнейшей очистке улицы.

Сегодня под спил попали пять высохших кустарников. А на следующей неделе планируется убрать несколько старых тополей и березы. Сухие деревья опасны тем, что при сильных порывах ветра они могут упасть — травмировать людей и повредить стоящий рядом транспорт.

Добавим, субботники в поселке Ананьино местные жители проводят уже на протяжении двух недель. При помощи управляющих компаний мусор вывезен из дворов и прилегающих территорий.