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Высохшие кустарники убрали на субботнике в Ананьино
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Высохшие кустарники убрали на субботнике в Ананьино 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Субботник прошел сегодня на ул. Ананьинской. В нем приняли участие инициативные жители, активисты местного ТОСа, сотрудники Департамента городского хозяйства, депутат Законодательного Собрания Елена Бахтенко. Вологжане очистили территорию от мусора, убрали сухие ветки и наметили планы по дальнейшей очистке улицы.
Сегодня под спил попали пять высохших кустарников. А на следующей неделе планируется убрать несколько старых тополей и березы. Сухие деревья опасны тем, что при сильных порывах ветра они могут упасть — травмировать людей и повредить стоящий рядом транспорт.
Добавим, субботники в поселке Ананьино местные жители проводят уже на протяжении двух недель. При помощи управляющих компаний мусор вывезен из дворов и прилегающих территорий.
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