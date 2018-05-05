«Не мешайте нам работать»: голландские специалисты ответили на слухи о радиации на «Ядрово»

Голландские специалисты, работающие на полигоне «Ядрово» попросили местных жителей не приходить на свалку во время проведения работ по дегазации. Об этом заявил представитель компании Multriwel Лукас Годулла.

По его словам, появление посторонних людей на площадке, где ведутся работы является нарушением всех норм.

Мы специалисты по полигонам и пожалуйста не мешайте нам работать. У нас есть правило: надо быть в оранжевой одежде и шлемах. Здесь это нарушается

— Лукас Годулла.

Он отметил, что приходящие на полигон местные жители приходят несогласованно и без предупреждений, а также могут заходить под стичер, который, который делает проколы в теле полигона.

На сегодняшний день руководство компании Multriwel уже обратилось к правительству Московской области с заявлением, что если подобные походы будут продолжаться, то работы остановятся.

Как сообщил представитель руководства полигона Максим Конопко, в минувшую пятницу, 4 мая, работы остановили

из-за очередных посетителей.

«Мы вчера целый день не работали, и сегодня тоже. И надеемся, что правительство Московской области поможет нам исключить в дальнейшем такие инциденты», — сказал он.

Причиной прихода граждан на полигон стали слухи о радиации, которые заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назвал провокацией. Он напомнил, что на полигоне введен режим ЧС повышенной готовности и именно по этой причине здесь, начиная с конца марта на месте работает МЧС , которые проводят заборы воздуха и измеряют радиационный фон.

В самом ведомстве уточнили, что согласно данным, в пятницу, 4 мая, радиационный фон на полигоне был ниже нормы.