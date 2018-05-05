Карельские чиновники навели порядок на городской набережной

В ходе субботника было собрано почти 30 кубов мусора.

Субботним утром сотрудники администрации главы республики и подведомственных организаций, члены их семей, приняли участие в экологической акции — навели порядок на городской набережной. В ходе уборки лесополосы, зон вокруг тренажеров и скульптур, асфальтовых дорожек участники субботника собрали почти 30 кубов мусора, сообщает пресс-служба правительства РК.

Напомним, в течение апреля и мая в Карелии проходят акции по уборке территорий. По поручению Главы региона Артура Парфенчикова , в республике объявлен конкурс на лучший субботник.

К участию приглашены все городские округа и районы. При проведении конкурса будет учитываться работа органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения после окончания зимнего периода.

Оценка будет производиться по фото и видеоматериалам, и на основании отчетов о субботниках. Конкурсная комиссия выберет победителей по разнообразию выполненных видов работ, количеству жителей, принявших участие в субботниках, чистоте и порядку. Итоги подведут в июне.