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Карельские чиновники навели порядок на городской набережной
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Карельские чиновники навели порядок на городской набережной 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
В ходе субботника было собрано почти 30 кубов мусора.
Субботним утром сотрудники администрации главы республики и подведомственных организаций, члены их семей, приняли участие в экологической акции — навели порядок на городской набережной. В ходе уборки лесополосы, зон вокруг тренажеров и скульптур, асфальтовых дорожек участники субботника собрали почти 30 кубов мусора, сообщает пресс-служба правительства РК.
Напомним, в течение апреля и мая в Карелии проходят акции по уборке территорий. По поручению Главы региона Артура Парфенчикова, в республике объявлен конкурс на лучший субботник.
К участию приглашены все городские округа и районы. При проведении конкурса будет учитываться работа органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения после окончания зимнего периода.
Оценка будет производиться по фото и видеоматериалам, и на основании отчетов о субботниках. Конкурсная комиссия выберет победителей по разнообразию выполненных видов работ, количеству жителей, принявших участие в субботниках, чистоте и порядку. Итоги подведут в июне.
По материалам: ptzgovorit.ru
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