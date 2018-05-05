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Акция по передаче лекарств и подарков ветеранам прошла в Одинцове
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Акция по передаче лекарств и подарков ветеранам прошла в Одинцове 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Одинцове в субботу прошла акция «Память поколений», в рамках которой ко Дню Победы состоялась передача лекарств и подарков ветеранам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В мероприятии принял участие министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Он пообщался с ветеранами и поздравил их с наступающим Днем Победы.
«Забота о здоровье наших граждан, в том числе ветеранов, обеспечение их лекарственными препаратами — является важнейшей задачей. Для удобства получения лекарственных средств маломобильными категориями граждан и ветеранами войн с 2015 года мы осуществляем доставку препаратов на дом. За время реализации проекта было организовано более 5 тысяч доставок, с каждым годом их количество увеличивается», — сказал Марков.
Он добавил, что доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется в 25 муниципальных образованиях Московской области.
После мероприятия министр заехал домой к одному из ветеранов, поздравил его с 93-летием и наступающим праздником Победы.
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