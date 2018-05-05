Из Чэнду отправлено 2100 товарных поездов в рамках международных перевозок

Чэнду , 5 мая / Синьхуа / — По состоянию на пятницу, из города Чэнду, административного центра провинции Сычуань на юго-западе Китая , было отправлено в общей сложности 2100 товарных поездов в рамках международных перевозок. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в городском железнодорожном ведомстве.

Чэнду по-прежнему занимает лидирующую позицию в стране по количеству отправок товарных поездов в рамках маршрутов международных перевозок, которые преимущественно связывают город с Европой. Если в 2013 году насчитывался 31 такой поезд, то, по итогам 2017 года, их число достигло 1012, пояснил представитель ведомства.

Как полагают эксперты, оживление международных железнодорожных перевозок содействовало здоровому развитию внешней торговли Чэнду и оптимизации и модернизации его производственной структуры. -0-