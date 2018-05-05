Депутаты Госсовета РТ собрали 600 мешков мусора в Лядском саду

600 мешков мусора и прошлогодней листвы удалось собрать и вывезти депутатам Госсовета Татарстана во время субботника в Лядском саду, сообщает пресс-служба Госсовета РТ

Депутатам помогали волонтёры. Участники субботника с удивлением отметили, что наличие урн в Лядском саду не мешает горожанам кидать мусор мимо них, на землю.

Всего же в общегородском субботнике, по предварительным данным мэрии Казани, поучаствовали около 55 тысяч казанцев, в основном работники предприятий и бюджетных организаций. К примеру, сотрудники исполкома и его управлений убрались на берегу реки Казанки в районе улицы Подлужной, а также за стадионом «Казань Арена».

Горожане очистили огромные территории, в частности 30 гектаров в парках и скверах.

В этом году в рамках субботника впервые организовали раздельный сбор мусора. При этом отдельно собирали только пластик, который планируют сдать на переработку. Уже известно, что на участке на ул. Подлужной удалось собрать 50 мешков такого мусора.