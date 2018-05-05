Почему Георгия прозвали Победоносцем

6 мая — один из самых «мужских» христианских религиозных праздников — День памяти великомученика Георгия Победоносца или, как его еще зовут, Егория Храброго.

На сегодняшний день известно несколько житий Георгия — это греческие сказания и латинские тексты. Как гласит одно из них, он родился в христианской семье. Житие рисует нам Егория доблестным воином, мужественным и храбрым.

По многочисленным легендам, недалеко от места, где родился Георгий, обитал жуткий змей. Дабы не злить злобное животное, суеверные люди приносили ему регулярно жертву — юношу или девушку, которую выбирали по жребию. Однажды жертвой стала дочь правителя, она в ужасе ожидала гибели, но тут явился Георгий и поразил змея копьем.

По преданию, император Диоклетиан сделал Егория за заслуги командиром своих телохранителей.

20 декабря 1781 года Екатерина II утвердила официальный герб Москвы : «В червленом поле Святой Великомученик и Победоносец Георгий на белом коне, поражающий копьем черного дракона», герб использовался до 1917. Официально он был восстановлен только в 1993 году специальным распоряжением правительства Москвы . А нарисовал его художник Константин Иванов . Так что день памяти великомученика Георгия Победоносца отмечается одновременно с днем герба и флага Москвы — 6 мая.

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