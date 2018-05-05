Бесчинства красноармейцев: за что командование расстреляло бойцов Первой конной

Читая исторические хроники, описывающие одну и ту же войну, с позиций противоборствующих сторон, можно подумать, что повествование идет о совершенно разных событиях. В советские годы красноармейцы Первой конной армии выглядели безупречными героями. Но было ли так на самом деле? Увы, не всегда…

Рейды в тылу

В своей книге о загадках советской эпохи писатель Николай Непомнящий приводит интересный исторический эпизод. По данным автора книги, который ссылается на Энциклопедию Гражданской войны, с мая по август 1920 года бойцы Первой Конной армии били белополяков. С третьей декады сентября того же года отважные конники сражались в Крыму с войсками барона Врангеля . Не указывается лишь, что делал личный состав армии в начале и середине сентября 1920 года. В энциклопедии об этом нет ни слова. Это неудивительно, поскольку события тех дней бросают тень на бойцов легендарной армии. В частности, в приказе Реввоенсовета (РВС) № 89 от 9 октября 1920 года констатируется: «Выходя из боя, направляясь в тыл, полки 6-й кавдивизии учинили ряд погромов, грабежей, насилий и убийств». Далее Николай Непомнящий уточняет детали «подвигов» красноармейцев: 18 сентября совершены 2 бандитских налета на мирное население; 19 сентября — 3 налета; 20 сентября — 9 налетов; 21 числа — 6 и 22 сентября — 2 налета, а всего за эти дни было совершено больше 30 разбойничьих нападений. Причем, как установило следствие тех лет, командование армии — командарм С. М. Буденный, члены РВС К. Е. Ворошилов и С. К. Минин — пыталось прикрыть своих подчиненных.

Разбор налетов