Бесчинства красноармейцев: за что командование расстреляло бойцов Первой конной 

Читая исторические хроники, описывающие одну и ту же войну, с позиций противоборствующих сторон, можно подумать, что повествование идет о совершенно разных событиях. В советские годы красноармейцы Первой конной армии выглядели безупречными героями. Но было ли так на самом деле? Увы, не всегда…
Рейды в тылу
В своей книге о загадках советской эпохи писатель Николай Непомнящий приводит интересный исторический эпизод. По данным автора книги, который ссылается на Энциклопедию Гражданской войны, с мая по август 1920 года бойцы Первой Конной армии били белополяков. С третьей декады сентября того же года отважные конники сражались в Крыму с войсками барона Врангеля. Не указывается лишь, что делал личный состав армии в начале и середине сентября 1920 года. В энциклопедии об этом нет ни слова. Это неудивительно, поскольку события тех дней бросают тень на бойцов легендарной армии. В частности, в приказе Реввоенсовета (РВС) № 89 от 9 октября 1920 года констатируется: «Выходя из боя, направляясь в тыл, полки 6-й кавдивизии учинили ряд погромов, грабежей, насилий и убийств». Далее Николай Непомнящий уточняет детали «подвигов» красноармейцев: 18 сентября совершены 2 бандитских налета на мирное население; 19 сентября — 3 налета; 20 сентября — 9 налетов; 21 числа — 6 и 22 сентября — 2 налета, а всего за эти дни было совершено больше 30 разбойничьих нападений. Причем, как установило следствие тех лет, командование армии — командарм С. М. Буденный, члены РВС К. Е. Ворошилов и С. К. Минин — пыталось прикрыть своих подчиненных.
Разбор налетов
Возможно, некрасивую историю и удалось бы замять, если бы не убийство комиссара 6-й кавалерийской дивизии Шепелева. Он попытался остановить грабежи мирного населения: расстрелял на месте мародера и арестовал женщину, «назвавшую себя сестрой милосердия». Напрасно. Сбежавшиеся на выстрелы пьяные красноармейцы застрелили комиссара, а затем изрубили его тело шашками. Гибель комиссара скрыть не удалось, и о бесчинствах красноармейцев узнали в Москве. Вскоре по приказу Л. Д. Троцкого в Первую конную армию была направлена внушительная группа высших должностных лиц советской России во главе с М. И. Калининым. В состав группы зачем-то включили даже наркома просвещения А. В. Луначарского и наркома здравоохранения Н. А. Семашко. Провинившимся красноармейцам предписали прибыть в село Ольшанское 9 октября 1920 года обязательно пешими. Однако кавалеристы не послушались приказа. Справедливо ожидая возможной расправы, они явились верхом. Это не помогло. Дивизия была окружена войсками и оказалась под дулами орудий двух бронепоездов. С. К. Минин трагичным голосом прочел приказ о расформировании полков дивизии. Тут же были арестованы 270 погромщиков, часть из которых расстреляли. Затем полки дивизии были переформированы и снова отправлены на фронт бороться с врагами трудового народа. А Климент Ворошилов дал в Москву телеграмму, в которой сообщил, что «армия абсолютно здорова».