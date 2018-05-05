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Саратовцы назвали митинг против коррупции трешем
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Саратовцы назвали митинг против коррупции трешем 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В центре Саратова рядом со зданием цирка 5 мая состоялась массовая акция.
Пользователи в социальных сетях делятся своими впечатлениями от митинга, который направлен на снижение коррупции в обществе. Преимущественно молодые люди с российскими триколорами в руках протестуют против взяточничества и казнокрадства.
«В центре какой-то треш. Идет митинг против коррупции. Тут же на полную катушку из колонок доносятся звуки военных песен», — пишут очевидцы происходящего в социальной сети «ВКонтакте».
Местом для собрания людей выбрана площадь между крытым рынком и цирком. Это дало повод для иронии в соцсетях: «Одним словом, цирк», — комментируют происходящее саратовцы.
Фото: соцсети
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