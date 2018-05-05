Саратовцы назвали митинг против коррупции трешем

В центре Саратова рядом со зданием цирка 5 мая состоялась массовая акция.

Пользователи в социальных сетях делятся своими впечатлениями от митинга, который направлен на снижение коррупции в обществе. Преимущественно молодые люди с российскими триколорами в руках протестуют против взяточничества и казнокрадства.

«В центре какой-то треш. Идет митинг против коррупции. Тут же на полную катушку из колонок доносятся звуки военных песен», — пишут очевидцы происходящего в социальной сети «ВКонтакте».

Местом для собрания людей выбрана площадь между крытым рынком и цирком. Это дало повод для иронии в соцсетях: «Одним словом, цирк», — комментируют происходящее саратовцы.

Фото: соцсети