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Пошел в магазин и пропал: ростовчанка ищет брата, исчезнувшего две недели назад
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Навальный задержан в центре Москвы

Пошел в магазин и пропал: ростовчанка ищет брата, исчезнувшего две недели назад 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Жительница донской столицы разместила в Сети пост с просьбой помочь в поисках 25-летнего брата Александра Честнейшина. По словам Евгении, 24 апреля родственник вышел из квартиры, расположенной на улице Обороны, за сигаретами. С тех пор известий о нем нет.
— Саша сказал, что отлучится в магазин минут на 10. С собой у него было мало денег — ровно на пачку сигарет. Документы и мобильный он оставил дома, — рассказала Евгения корреспонденту 161.ru.
По словам родной сестры пропавшего, с того самого дня брат не звонил близким, дома не появлялся, на свои страницы в социальных сетях не заходил. Вначале Евгения думала, что Саша где-то гуляет.
— Он любит отдыхать на роднике Гремучка, бродить по Пушкинской. Так что вначале решила, что он загулял. Но прошло уже столько времени, боюсь, не случилось ли беды, — говорит Евгения.
Девушка сказала, что пока не обращалась в полицию, но сделает это в самое ближайшее время. Если вам что либо известно о местонахождении Александра, просьба позвонить по телефону: 8-988-539-18-75.
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