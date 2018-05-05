Свыше 40 праздников организуют в центре Новгорода в ходе событийного проекта «22 выходных»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая. / ТАСС /. Новый событийный проект «22 выходных», в рамках которого каждые выходные в Великом Новгороде будут проходить развлекательные мероприятия, стартовал в субботу в областном центре. С мая по сентябрь в центре города будет организовано 44 праздника, сообщила ТАСС начальник отдела культуры и искусства регионального министерства культуры Ирина Большакова

"С 5 мая до 30 сентября на Ярославовом дворище, на месте древнего торга, в Великом Новгороде в выходные пройдет 44 праздника, в числе которых будут городские мероприятия, областные и международные. По графику в мероприятиях примет участие каждый из 22 муниципалитетов области. Они представят себя и с точки зрения привлечения туристов, чтобы гости посмотрели, чем славится район, что там можно увидеть интересного, как с пользой провести свой досуг", — сказала собеседница агентства. Программа будет включать фестивали, концерты творческих коллективов, выставки мастеров народного творчества, мастер-классы и тематические интерактивные площадки.

Как уточнили в министерстве, количество участвующих районов в том числе определило название проекта — «22 выходных». Кроме того, мероприятие стартует в первые выходные мая и завершается в последние выходные сентября — этот период включает 22 выходных.

Проект открывается фольклорным праздником «Егорий Вешний» и традиционным турниром «Богатыри Ярослава», посвященным 25-летию Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого. «Пролог пройдет в традиционном варианте, а потом начнется праздник НовГУ — силовые состязания с элементами народных традиций. Около ста участников из Новгородской и Витебской областей [ Белоруссии ] будут соревноваться в жиме лежа, рывках гири, перетягивании каната», — рассказала Большакова, уточнив, что все праздники на новгородском торге будут рассчитаны на молодую аудиторию, семьи и людей старшего поколения.

Кроме того, в субботу запланировано выступление казачьего ансамбля «Чапура» из Санкт— Петербурга . Завершится праздник этно-дискотекой «Танцы из сундука», на которой будут организованы матер-классы по новгородским древним танцам.

На следующих выходных будет представлен Маловишерский район, который организует концерт народных коллективов, выставки изделий из бересты и мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы. Планируется, что в течение мая в мероприятиях новгородского торга примут участие также Боровичский, Пестовский, Старорусский районы и Великий Новгород.