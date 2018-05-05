Толпа протестующих в Челябинске прорвала оцепление полиции и Росгвардии

По словам журналиста, число протестующих в городе достигло примерно 700 человек. Правоохранителям удалось заблокировать собравшихся у Малого поля, в районе Перекрестка Ленина и Свердловского проспекта.

Однако позже часть протестантов прорвала цепочку и пробилась на островок безопасности. Далее толпа оппозиционеров продолжила свое шествие.

«На Алое поле, куда идут участники акции Навального, подвозят усиление: СОБР, ОМОН. Очень много полиции», — сообщает Кирилл Бабушкин.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», глава полиции Челябинска лично задержал сторонников Навального. Задержания в городе идут с утра.