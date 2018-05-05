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Толпа протестующих в Челябинске прорвала оцепление полиции и Росгвардии
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Навальный задержан в центре Москвы
Навальный задержан в центре Москвы

Толпа протестующих в Челябинске прорвала оцепление полиции и Росгвардии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам журналиста, число протестующих в городе достигло примерно 700 человек. Правоохранителям удалось заблокировать собравшихся у Малого поля, в районе Перекрестка Ленина и Свердловского проспекта.
Однако позже часть протестантов прорвала цепочку и пробилась на островок безопасности. Далее толпа оппозиционеров продолжила свое шествие.
«На Алое поле, куда идут участники акции Навального, подвозят усиление: СОБР, ОМОН. Очень много полиции», — сообщает Кирилл Бабушкин.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», глава полиции Челябинска лично задержал сторонников Навального. Задержания в городе идут с утра.
Напомним, что 5 мая во многих городах России (по информации центрального штаба Навального — в 87 муниципалитетах) проходят митинги «за право быть гражданином». В большинстве случаев местные власти не санкционировали эти мероприятия.
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