Толпа протестующих в Челябинске прорвала оцепление полиции и Росгвардии 

По словам журналиста, число протестующих в городе достигло примерно 700 человек. Правоохранителям удалось заблокировать собравшихся у Малого поля, в районе Перекрестка Ленина и Свердловского проспекта.
Однако позже часть протестантов прорвала цепочку и пробилась на островок безопасности. Далее толпа оппозиционеров продолжила свое шествие.
«На Алое поле, куда идут участники акции Навального, подвозят усиление: СОБР, ОМОН. Очень много полиции», — сообщает Кирилл Бабушкин.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», глава полиции Челябинска лично задержал сторонников Навального. Задержания в городе идут с утра.
Напомним, что 5 мая во многих городах России (по информации центрального штаба Навального — в 87 муниципалитетах) проходят митинги «за право быть гражданином». В большинстве случаев местные власти не санкционировали эти мероприятия.