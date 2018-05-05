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Конгрессмены США изучают в Грузии «российскую оккупацию»
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Конгрессмены США изучают в Грузии «российскую оккупацию» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Ситуацию на «оккупированных территориях Грузии», как в Тбилиси называют Абхазию и Южную Осетию, обсудил в субботу премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили с делегацией конгрессменов США во главе с республиканцем Бобом Гудлеттом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава грузинского правительства высказал благодарность за неукоснительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
По его словам, «важнейшим приоритетом для Грузии является углубление стратегического партнерства с США».
Георгий Квирикашвили поблагодарил конгрессменов за то, что сейчас законами США запрещается финансово поддерживать страны, которые не признают целостность Грузии.
Также была отмечена важность экономического сотрудничества, в частности, по вопросу участия американских компаний в строительстве глубоководного порта на Черном море в Анаклии, который заработает в 2020 году.
Конгрессмены пообещали продолжить помощь Грузии по вопросам обороны, безопасности и в экономической сфере.
Напомним, США начали новую трехлетнюю программу подготовки девяти грузинских батальонов.
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