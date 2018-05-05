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В Воткинской городской больнице на 90 суток приостановили работу операционных
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В Воткинской городской больнице на 90 суток приостановили работу операционных 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Воткинской городской больнице по решению суда приостановили деятельность двух операционных, двух предоперационных, а также одного коридора и санитарной комнаты. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии, запрет установлен на 90 суток.
Также на 60 суток остановлена работа рентгеновского кабинета в Шарканской районной больнице и на 30 суток ограничена эксплуатация помещений фельдшерско-акушерского пункта в деревне Пашур-Вишур.
Кроме того, судебные приставы держат на контроле помещения пищеблока и здания овощехранилища Нылгинской участковой больницы, деятельность которых также приостановлена на 60 суток.
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