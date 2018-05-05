В Воткинской городской больнице на 90 суток приостановили работу операционных

Воткинск. Удмуртия . В Воткинской городской больнице по решению суда приостановили деятельность двух операционных, двух предоперационных, а также одного коридора и санитарной комнаты. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии, запрет установлен на 90 суток.

Также на 60 суток остановлена работа рентгеновского кабинета в Шарканской районной больнице и на 30 суток ограничена эксплуатация помещений фельдшерско-акушерского пункта в деревне Пашур-Вишур.

Кроме того, судебные приставы держат на контроле помещения пищеблока и здания овощехранилища Нылгинской участковой больницы, деятельность которых также приостановлена на 60 суток.