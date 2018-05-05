Руководители Болгарии, Румынии и Австрии призвали к содействию ускоренному развитию Дунайского региона

Лидеры трех стран обсудили экономические, политические вопросы и проблемы в сфере безопасности в Европе. На совместной пресс-конференции по итогам встречи они призвали к ускоренному осуществлению утвержденной ЕС Дунайской стратегии и содействию развитию региона.

Р. Радев заявил, что ускорение развития Дунайского региона очень важно для ЕС в целом. В бассейне Дуная находятся как развитые, так и менее развитые страны, и необходимо обратить большое внимание на такую неравномерность развития. Австрии, Румынии и Болгарии следует стать движущей силой развития Дунайского региона.

К. Йоханнис подчеркнул, что после утверждения ЕС Дунайской стратегии в 2011 году были реализованы некоторые цели, и в настоящее время все более громко звучит призыв к усилению взаимосвязи между странами бассейна Дуная и выявлению потенциала развития Дунайского региона.

А. Ван дер Беллен отметил, что река Дунай является общим ресурсом стран бассейна, и его необходимо лучше использовать. У Австрии, Болгарии и Румынии единая цель, и они намерены совместно содействовать развитию региона.

Дунайская стратегия ЕС нацелена на содействие сотрудничеству между странами бассейна Дуная в области энергетики, охраны окружающей среды, транспорта, инфраструктуры, культуры и искусства. —0—