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Руководители Болгарии, Румынии и Австрии призвали к содействию ускоренному развитию Дунайского региона
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Руководители Болгарии, Румынии и Австрии призвали к содействию ускоренному развитию Дунайского региона 

ИА Синьхуа 2 часа назад
София, 5 мая /Синьхуа/ — Президенты Болгарии, Румынии и Австрии Румен Радев, Клаус Йоханнис и Александр Ван дер Беллен провели встречу в пятницу в болгарском городе Русе, призвав к содействию сотрудничеству между странами бассейна Дуная и ускорению развитию Дунайского региона.
Лидеры трех стран обсудили экономические, политические вопросы и проблемы в сфере безопасности в Европе. На совместной пресс-конференции по итогам встречи они призвали к ускоренному осуществлению утвержденной ЕС Дунайской стратегии и содействию развитию региона.
Р. Радев заявил, что ускорение развития Дунайского региона очень важно для ЕС в целом. В бассейне Дуная находятся как развитые, так и менее развитые страны, и необходимо обратить большое внимание на такую неравномерность развития. Австрии, Румынии и Болгарии следует стать движущей силой развития Дунайского региона.
К. Йоханнис подчеркнул, что после утверждения ЕС Дунайской стратегии в 2011 году были реализованы некоторые цели, и в настоящее время все более громко звучит призыв к усилению взаимосвязи между странами бассейна Дуная и выявлению потенциала развития Дунайского региона.
А. Ван дер Беллен отметил, что река Дунай является общим ресурсом стран бассейна, и его необходимо лучше использовать. У Австрии, Болгарии и Румынии единая цель, и они намерены совместно содействовать развитию региона.
Дунайская стратегия ЕС нацелена на содействие сотрудничеству между странами бассейна Дуная в области энергетики, охраны окружающей среды, транспорта, инфраструктуры, культуры и искусства. —0—
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