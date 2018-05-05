Сколько на самом деле стоят церковные свечи — и зарабатывает ли на них церковь

Журналист Sobesednik.ru выяснила подробности о том, как осуществляется свечной бизнес РПЦ в различных храмах России

Приезжая в России в известный православный монастырь или посещая обычную церковь «на районе», верующие покупают свечи, иконы, масло и другую атрибутику — так положено. При этом цены в храмах сильно отличаются, а в туристических местах и вовсе заставляют округлять глаза…

Несколько лет назад в известном Боголюбовском монастыре под Владимиром меня больше всего поразили дорогущие свечи, кажется, от 40 рублей за штуку. В самом поселке грязь, нищета, один светофор через трассу Москва Казань , а в монастыре клумбы с пышными цветами и цены до небес.

Оказалось, местные в монастырский храм давно не ходят: слишком дорого, ставят свечи в нем только туристы, паломники и сами монахини. Кстати, в Боголюбово тогда был имущественный скандал: по закону о реституции церковного наследия Боголюбовский монастырь претендовал и в итоге получил здание, которое занимала больница. Тогда Владимиро-Суздальская епархия собиралась устроить в этом помещении гостиницу для паломников, то есть по сути открыть бизнес.

В московских храмах ситуация с ценами на церковную атрибутику такая же. Чем ближе к историческому центру, тем стоимость икон, свечей (особенно больших) и прочего выше. Апогея цены достигают в храме Христа Спасителя , который называют гигантской торговой площадкой. В нем на огромной территории коммерческую деятельность ведут разные ООО.

В православных и католических храмах Западной и Восточной Европы свечи не продают, они, как правило, лежат в свободном доступе. Можно взять бесплатно, если уж совсем беден, можно оставить пожертвование, размер которого каждый определяет сам либо он указан рядом со столиком, на котором лежат свечи. В России бесплатные свечи я лично видела только в подмосковной Троице-Сергиевой лавре. Люди брали их и клали в коробку деньги, халявщиков я не заметила. Почему у нас другая традиция?

— Многое зависит от степени сознательности верующих людей, — объясняет протодиакон и церковный ученый Андрей Кураев . — В Греции могут себе такое позволить. В некоторых московских храмах пробовали перенести этот опыт и прогорали. Деньги, потраченные на приобретение свечей, не возвращались.

Андрей Кураев // Фото: Global Look Press

В Троице-Сергиеву лавру, по словам Кураева, люди едут с определенным духовным настроем, поэтому свечи за пожертвования окупаются.

Священники говорят, что цены на церковную атрибутику определяет самостоятельно каждый приход. Парадокс в том, что цифра, нарисованная на бумажке, по факту — ценник, фиксированный прайс, но церковь считает это пожертвованием. Как говорят священники, храм — не магазин. И это так: РПЦ не платит никаких налогов в государственную казну со своих доходов — то есть пожертвований.

Прибыль — 300%

Отец Федор Востриков из «12 стульев» не зря лелеял мечту о свечном заводике в Самаре . Дело это суперприбыльное. Себестоимость трехграммовой свечи примерно 20–40 копеек. Ведь этот товар состоит не из чистого воска (самый дорогой при свечном производстве материал закупается у пасечников по 250 рублей за килограмм), его там может быть всего несколько процентов. Нам их продают в храмах по 20–40 рублей. Как вам такая накрутка?

Большинство свечей изготовлено на заводе «Софрино». В России есть и другие производства. Но духовенство обязывают закупаться именно у «Софрино», которое принадлежит РПЦ, чтобы деньги не утекали из церковного кармана в чужой.

Это крупнейшее производство находится в одноименном поселке в Пушкинском районе Подмосковья . На заводе изготавливают иконы, храмовую мебель, церковную одежду, киоты, ювелирные изделия, печатную продукцию и многое другое. Духовенство закупает там свечки оптом. Набор из 100 маленьких свечей стоит 630 рублей, то есть по 6 рублей 30 копеек за штуку (значит, средняя прибыль — 300%). Своими пожертвованиями храмы обязаны делиться с епархиями (от 50 до 70 процентов), а те в свою очередь делают отчисления в патриархию.

Судить о прибыли «Софрино» можно по размаху, с которым несколько лет назад праздновали день рождения его директора Евгения Пархаева. Начался он со службы, которую возглавил Патриарх Кирилл , и банкета в храме Христа Спасителя, продолжился в ресторане «Европейский» и закончился фейерверком на даче у виновника торжества.

Кроме «Софрино», есть также небольшие мастерские, где свечи отливают из огарков. По идее свеча должна сгорать до конца, символизируя тем самым жертву, но это не дают им делать милые бабушки-служительницы — гасят раньше. Эти остатки отправляют в мастерские, в которых себестоимость свечей еще меньше.

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Свечи — это, конечно, главный заработок церкви, но есть еще иконы, книги, благовония, крестики, и они тоже стоят недешево. В Греции икона ручной работы (10–12 сантиметров высотой), вырезанная на куске дерева, стоит 10–12 евро, в России за эти же деньги можно купить только наклеенное на деревяшку цветное изображение. Даже на святой воде в наших храмах делают деньги. Сама по себе она бесплатная, но если нужна бутылка, извольте поделиться рублями. Скажем, в Новоиерусалимском монастыре придется отдать 30 рублей за литровую тару, которая после использования полетит в ведро. И попробуйте спросить: а можно принести жертву поменьше? Да бог с вами!