В каких городах Ямала будут сортировать все отходы?

К 2019 году всё должно быть готово к тому, чтобы свалки стали не кладбищем отходов и источниками загрязнений экологии, а «поставщиками» ценного вторсырья.

Страна собиралась перейти на новую систему с 2017 года, но не все регионы подготовились, поэтому дали отсрочку. В чем преуспел Ямал, а где за оставшиеся полгода не справиться без федерального центра?

Обычный мусор, который ежедневно перекочевывает в контейнерные баки, больше не называют ТБО. Теперь это ТКО — твердые коммунальные отходы.

Просто закапывать или сжигать его нельзя, «мусорная» реформа предполагает сортировку и переработку. У руля — региональный оператор. Ему предстоит работать с владельцами полигонов, перевозчиками мусора и населением, для которого услуга из разряда жилищной перейдет в коммунальную.

Норма для мусора

Чтобы внедрять новшества, в регионах должны были создать серьезную правовую базу. В частности, определить нормативы накопления ТКО, утвердить схему обращения с отходами, разработать программу, выбрать регоператора. На Ямале этим начали заниматься еще в 2016 году. Что сделано?

Дмитрий Афанасьев , директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО , рассказал, что готовы нормативы накопления, которые будут действовать с 2019 года.

Так, в многоквартирниках отвели 2,41 кубометра в год на человека, в другом жилье — 3,03 «куба». Для юрлиц свои параметры. К примеру, для торговли и общепита: 0,58 «куба» с квадратного метра в жилых домах, 0,11 «куба» — для иных организаций, обосновавшихся в многоквартирниках. Остальных будут рассчитывать по фактическому объему вывоза ТКО.

«Отборное» отправят дальше

Преуспел Ямал и в формировании основополагающего документа — территориальной схемы обращения с отходами. Руководитель профильного департамента рассказал, что автономия вошла в пятерку регионов-лидеров.

В схеме учтены как существующие, так и планируемые объекты (представлена на сайте профильного департамента и на Едином картографическом портале ЯНАО. — Прим. авт.). Крупных сортировочных комплексов запланировано три. В Салехард , Новый Уренгой и Ноябрьск направят отходы с остальных территорий.

Вокруг региональной столицы будет сформирован так называемый западный кластер, нефтяная и газовая столицы составят восточный, где формируется 80 процентов отходов автономии. Там удобная транспортная схема, выход на «большую землю». В Ноябрьске, напомним, запущена переработка вторичных полимеров.

Такой же завод планируют возвести в Салехарде. Пока мусор привозят сюда только из Аксарки, Горнокнязевска и Харсаима. В Шурышкарском районе оборудовали в качестве эксперимента три площадки накопления, перед отправкой ТКО проходят первичную сортировку и прессовку. Из ямальской столицы «отборное» вторсырье будут отправлять на более энергозатратную переработку за пределы округа.

Глубинка ждёт решения

Труднее всего «реформировать» отдаленные поселки. Населения там немного, вывозить куда-то мусор для рециклинга очень затратно.

Объединившись с соседями по Арктической зоне, Ямал не один раз инициировал изменения законодательства. В частности, предлагал мусор в глубинке сжигать, не сортируя. Пока вопрос открытый, но ямальские власти надеются на положительный результат.

В стадии согласования специальная региональная госпрограмма.

— Документ будет дорабатываться. В него войдут предложения по инвестиционным программам регионального оператора и операторов, работающих на местах. Программу утвердим к концу года и соответственно, как и все регионы страны, с 1 января перейдем на новые рельсы работы с твердыми коммунальными отходами, — уверен Дмитрий Афанасьев.

Сколько же ямальцам придется платить за мусор в будущем? Как уже сказано, услуга перейдет в коммунальную. Значит, с 1 января управляющие компании не должны брать плату за обращение с ТКО. Сейчас в регионе разброс от 1.5 до 8 рублей за квадратный метр.

Дмитрий Афанасьев заверил, что появления больших сумм в квитанциях опасаться не стоит. Новый тариф еще не утвержден, господдержку предусмотрят. Она может выражаться в субсидировании разницы между экономически обоснованным параметром и тем, что платит население, или в финансировании строительства новых объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

ЦИФРЫ

На Ямале до 2025 года планируют построить:

8 полигонов ТКО,

3 мусоросортировочных комплекса,

14 станций перегрузки,

50 площадок для сбора

и накопления,

40 установок сжигания,

22 сортировочные станции.

АКЦЕНТЫ

Как накажут регионального оператора за провал?

Чтобы участвовать в окружном конкурсе и претендовать на статус главного по мусору, ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» внесло залог в 50 миллионов рублей. А потерять, если что-то пойдет не так, может гораздо больше…

Этому конкурсанту с такими преимуществами, как опыт, наличие персонала и мощностей, конкурентов бояться было нечего. Их и не появилось. Как уже сообщал «КС», 18 апреля департамент заключил шестилетнее соглашение с этой компанией.

За невыполнение условий предусмотрены существенные штрафы — от 20–30 миллионов рублей. А при повторных нарушениях может зайти речь о замене главного игрока.

— Кроме залоговых обязательств, есть неотзывная банковская гарантия — свыше 200 миллионов рублей. В случае, если по каким-либо причинам компания будет лишаться статуса регионального оператора, эти средства поступят в бюджет региона и дадут нам время для выбора нового оператора, — отметил Дмитрий Афанасьев.