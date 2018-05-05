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Официальные порталы администрации Псковской области и Псковского областного Собрания недоступны
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Официальные порталы администрации Псковской области и Псковского областного Собрания недоступны 

Псковская губерния 21 минуту назад
Официальные порталы администрации Псковской области и Псковского областного Собрания оказались недоступны: на данный момент сервер выдаёт ошибку соединения и указывает, что не удается получить доступ к сайту. Отметим, сайты относятся к одному серверу, который подотчётен управлению по массовым коммуникациям и связям с общественностью администрации региона. Несколько дней назад руководитель управления Юрий Колесников попал в очередной медиа-скандал: после жалобы жителей Псковской области на отсутствие мобильной связи на сайте Ведерников.рф он предложил им воспользоваться таксофоном. Ранее Колесников на сайте Турчак.ру объяснял одному из жителей региона, что он написал сообщение с ошибками, не ответив на заданный вопрос. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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