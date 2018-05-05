Более 160 тонн ценных пород рыб планируют добыть в Горьковском водохранилище

Более 160 тонн ценных пород рыб планируют добыть в Горьковском водохранилище в 2019 году, что почти на 62 тонны больше уровня 2017 года. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, на общественных слушаниях в Ярославле были одобрены материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областей на 2019 год.

«Для Нижегородской области прогнозируемый улов ценных пород рыб в 2019 году на Горьковском водохранилище составит 160,3 тонны (в 2018 году — 133,35 тонны). Для сравнения, в 2017 году на Горьковском водохранилище добыли 98,68 тонн», — сообщила начальник сектора регулирования рыболовства регионального госохотнадзора Татьяна Аракчеева.

«Увеличение прогнозных норм добычи рыбы в 2019 году связано с ростом количества водных биологических ресурсов в водоемах региона. Это результат грамотной организации промысла, в том числе, снижения промысловой нагрузки на водоемы в 2017 году, и рыбоохранных мероприятий во время весеннего нереста, что очень важно для обеспечения условий для благоприятного размножения рыбы», — подчеркнулаТатьяна Аракчеева.

В настоящее время общая биомасса рыб в Горьковском водохранилище имеет максимальные показатели за последние 38 лет существования водоема, а доля ценных промысловых видов рыб там выросладо 53% (с 46% в 200-х годах).

В комитете госохотнадзора Нижегородской области пояснили, что ОДУ — это научно обоснованная величина годовой добычи водных биоресурсов конкретных пород рыб в определенных районах, установленная с учетом особенностей вида. К числу ценных пород рыбы в регионе относятся щука, лещ, судак, сом и сазан.

В ведомстве напомнили, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня правилами рыболовства установлены ограничения на любительское и спортивное рыболовство на водоемах Нижегородской области. Также в это время действует запрет на промышленный вылов водных биологических ресурсов. Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух.

Для удобства граждан комитетом госохотнадзора Нижегородской области разработана карта-схема нерестовых участков. Просмотреть ее можно на главной странице сайта комитета в разделе «Курс на нерест» по ссылке: https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=96015.

В комитете госохотнадзора также напомнили, что в весенний нерестовый период 2018 года запрещено плавание на маломерных судах с использованием двигателей: на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге — по 31 мая (включительно), на Чебоксарском водохранилище с притоками и Оке — по 20 мая (включительно).

Сообщить о фактах браконьерства граждане могут по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»: (831) 433−22−11, 8−800−200−99−25, а также на сайт службы:http://4332211.ru.