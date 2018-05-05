Введение США пошлин на импорт стали и алюминия окажет серьезное негативное влияние на производителей в Бразилии — президент Бразилии

Бразилиа , 4 мая / Синьхуа / — Президент Бразилии Мишел Темер в пятницу заявил в интервью местному телевидению, что принятое США решение о введении пошлин на импорт стали и алюминия окажет серьезное отрицательное влияние на соответствующие отрасли в Бразилии. По его словам, бразильское правительство надеется на решение этой проблемы путем консультаций.

М. Темер отметил, что США являются важной страной-импортером бразильской стали, и такой шаг американской администрации окажет серьезное негативное влияние на бразильских производителей.

По данным Бразильской ассоциации производителей стали, в связи с этим шагом США экспорт бразильской стали сократится на 60 проц.

По словам М. Темера, правительство страны надеется на консультации с американской стороной. США многократно продлевали срок освобождения соответствующих стран от пошлин на импорт стали и алюминия, что предоставило возможность дальнейших консультаций. —0—